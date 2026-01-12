《幻獸帕魯》進軍TCG市場！攜手「武士道」推出官方卡牌遊戲 7 月正式發售

2024 年爆紅的知名開放世界生存遊戲《幻獸帕魯》（Palworld）開發商 Pocketpair，今日（12）宣布和日本大廠武士道（Bushiroad）合作，將推出全新集換式卡牌遊戲「Palworld Official Card Game」（パルワールド オフィシャルカードゲーム），預計於 2026 年 7 月 30 日在全球同步發售日文版、英文版、簡體中文版。

根據官方公告，這項合作案由武士道社長木谷高明親自推動，更提到原作遊戲《幻獸帕魯》在全球已經突破 3000 萬下載，所以他主動向 Pocketpair 提案開發，並交由曾製作《卡片戰鬥!! 先導者》的遊寶洞負責開發設計，目標是打造一款能讓玩家體驗原作世界觀的實體卡牌對戰遊戲。

在遊戲機制方面，「Palworld Official Card Game」是一款主打兩人對戰的 TCG。遊戲將還原原作的生存與建設要素，玩家在對戰中不只是要指揮擁有不同能力的「帕魯」進行戰鬥，還需要透過「建築卡」來建設據點、收集資源。牌組構成包含了戰鬥主力的「帕魯卡」、提供輔助效果的「建築卡」、相當於武器道具的「裝備卡」、具有強力一次性效果的「事件卡」，以及作為發動代價的「靈魂卡」。所有卡面插圖均為全新繪製，讓玩家在桌面上也能體驗與帕魯共同戰鬥、經營據點的策略樂趣。

為了替新卡牌遊戲造勢，官方更規劃了一系列密集的推廣活動。宣布從 2026 年春季起，將在國內外卡牌店舉辦「先行體驗會」，並於 5 月在東京 Big Sight 舉行的「卡牌遊戲祭 2026」（Card Game Festival 2026）設置試玩展區，參與者可獲得體驗用的原型牌組。此外，官方也宣佈將於 6 月 27 日、28 日分別在東京與大阪舉辦先行販售會與教學活動，讓等不及的玩家能搶先入手。最後更預告將在 2026 年秋季舉辦首屆世界大賽。