《延禧攻略》新戲首播就創紀錄！ 侯明昊自嘲：我很茶

侯明昊、古力娜扎主演的權謀愛情喜劇《玉茗茶骨》上架後火力全開，開播首日即寫下千萬播放量成績，也累積超過400萬預約，成為年末話題最熱的古裝新劇之一。

古力娜扎。（圖／Disney+）

《玉茗茶骨》由《延禧攻略》製作人于正操刀，一改古裝劇慣見的男尊女卑視角，描寫年輕狀元陸江來（侯明昊 飾）赴任淳安縣令後，因才氣過人捲入殺妻舊案，命運翻轉之際，被茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾）從死亡邊緣救回。兩人從試探交鋒到攜手並肩，在權謀與商戰之中展開一段既鬥智又動心的情感拉鋸。

首播活動上，侯明昊重現劇中「假失憶潛入榮家」的撩人名場面，笑稱「我不是榮家的，我是大小姐的」，再加上那句「是一夜、一月、還是一世」，讓現場氣氛瞬間升溫，被眾人調侃是「綠茶男」。他機智回應：「我很茶，但只對她一個人。」一句話再度掀起討論。

侯明昊。（圖／Disney+）

劇情開局便祭出「公開招親」橋段，榮善寶成為江南望族爭奪焦點，一女對戰七男的雄競格局正式展開。從心機深沉的豪門子弟、溫吞善良的書生，到最後壓軸登場的神秘角色，男角們各有氣場，古力娜扎也笑說：「每個都很強，身材也很好。」話題十足。

最新劇集中，侯明昊在比武招親時受傷療傷，意外秀出肩線與胸肌，成為觀眾熱議焦點。于正也公開力挺，直言侯明昊與角色適配度極高，預告陸江來將是讓人「閃到睜不開眼」的存在。

此外，「初代瓊瑤女郎」劉雪華驚喜演出榮家大長老榮老夫人，坐鎮家族會議、嚴審招親人選，一句「想要我榮家的珍貴茶種，就得拿出最優秀的子弟」氣場全開，為劇情再添重量級亮點。