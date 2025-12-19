《影之刃零》製作人曝遊戲將有8個結局，直衝主線一輪通關約需20~30小時！

在今年的 TGA2025 頒獎典禮上，中國北京靈遊坊（S-GAME）工作室開發的動作角色扮演遊戲《影之刃零》已經確認將在明年 9 月 9 日正式推出，吸引了許多關注這款遊戲的玩家們期待。而最近遊戲製作人 Soulframe 也接受外媒專訪，進一步揭露了一輪遊戲主線通關時間大約需要 20~30 個小時，並且整個遊戲還有多達 8 個不同結局，端看玩家們完成多少支線任務、蒐集到多少重要道具而定。

(Credit:S-GAME)

廣告 廣告

綜合外媒報導，中國動作角色扮演遊戲《影之刃零》的製作人 Soulframe 最近接受了專訪，聊到明年 9 月 9 日將要上市的《影之刃零》遊戲長度時表示：「如果直衝主線的話大該需要 20~30 小時通關，但如果只衝主線進度的話，可能就只有壞結局。」，Soulframe 分享，他們已經在遊戲中準備了 8 個不同的結局，會看玩家們在遊戲過程中完成的支線任務數量與方式來決定結局走向：「比方說當玩家推進故事劇情時，身上如果有某個道具的話那就會通往一個故事情節，如果沒有的話又會是另一個情節，而這些情節又可能會通往不同結局。」

此外，Soulframe 也表示，他們也會在《影之刃零》的支線故事中放入提示，來提醒玩家們知道接下來發生的情節會不會影響到故事結局走向，讓玩家們自由選擇想要體驗的《影之刃零》故事結局：「如果玩家投入故事，那就能看出線索。我們其實沒有藏很深，只要看到了這些線索，玩家稍微思考後應該就能做出決定。」，他表示，《影之刃零》並不想讓玩家陷入「眼前任務會不會影響到結局」的糾結之中，而是希望透過遊戲內的線索，讓玩家們可以自由選擇想要通關的結局故事。

《影之刃零》預計將於 2026 年 9 月 9 日推出，正式登上 PS5 與 PC 平台。