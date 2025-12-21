《影之刃零》製作人獲《33號遠征隊》開發者建言：學會「減法」很重要

由中國北京靈遊坊（S-GAME）工作室開發，動作 RPG 新作《影之刃零》（Phantom Blade Zero）確認將在 2026 年 9 月推出。而最近製作人梁其偉透露，他和剛獲得 2025 年 TGA 2025「年度最佳遊戲」的《光與影：33號遠征隊》開發團隊 Sandfall Interactive 進行了一些交流，從中獲得了一個建議。

明年最受矚目的其中一款遊戲。（圖源：影之刃零）

根據外媒 GamesRadar+ 報導，《影之刃零》製作人梁其偉（Soulframe）分享，Sandfall Interactive 在交流中分享了他們對於項目管理的看法。特別是《33號遠征隊》在開發週期的最後 9 個月，與其不斷堆疊內容，學會「刪減元素」反而更加重要。這項建議的核心在於，開發團隊應該在有限的時間內集中資源，優先打磨遊戲中最精華、最核心的體驗，而不是塞入所有想到的功能。這種「少即是多」的開發哲學，被認為是確保遊戲品質與完成度的關鍵策略。

對於這建議，梁其偉表示深受啟發，並將其視為針對《影之刃零》當前開發階段的一劑良藥，直接回應：「所以，這確實是個好主意，」表示他會採納這個建議。