《影星傑凱利》影評：掀開巨星生命裡的遺憾和不完美

《影星傑凱利》（ Jay Kelly ）

【文 / 黃以曦】《影星傑凱利》Jay Kelly 是諾亞包姆巴赫的新片，劇情講述喬治克魯尼所飾演的電影圈大明星傑凱利，即使已近中年仍人氣不減，但深受影迷歡迎、縱橫影壇的他，卻過膩了奢華縱情的個人生活，開始關心起那些他曾不放在心上的小事，例如家庭，例如友誼，例如人生的意義⋯⋯。

傑凱利剛拍完一部戲，想和小女兒共度假期，卻得知她已計畫跟朋友去巴黎。有恩於他的長輩過世，他想起之前拒絕了長輩的合作邀約，年少的好友出現，卻並非敘舊，而是帶來他最不想回憶的往事。傑凱利身邊只剩下陪伴多年的經紀人，可經紀人也同樣在反省一輩子伺候這個巨嬰，是否真是他夢想中的事業⋯⋯。

還沒太久之前，「窮得只剩下錢」這樣的句子才讓人感到只是諷刺或玩笑，可如今我們竟已充分理解這正是一個當代（儘管是屬於特定社經位置）的困境。體制或框架引導甚至制約我們特定的前行與上升路徑，我們傾盡歲月與心力與追求那些被認為應該追求的，金錢、名聲、地位、權力⋯⋯，卻在達成之後，意識到古怪而陌生的寂寥，覺得擁有的都不是自己想要的，覺得想要的什麼都沒有，又或者，甚至說不出有什麼想要的。正是「窮」的本意—匱乏、空與虛無。

《影星傑凱利》並不是太有新意的作品，卻以喬治克魯尼之相當程度地演自己（巨星）和緊貼好萊塢這名利場第一線，貼切地述說了這份人生的反悖。

電影的情節很簡單，大明星放下工作前往法國， 想找女兒同行，且得一路面對大眾的追星，交錯著他生命中那些決定性的瞬間，由此反襯出他離彼時已然多遠，以及，某個意義上的從來沒變。

如果只是從名流繁華生命的空虛聊賴，這片不會是《絕美之城》義大利導演索倫提諾一系列作品的對手，比較接近的對看或許是班史提勒的《人生剩利組》。而畢竟諾亞包姆巴赫拿手的是外人乍看美好家庭或人生內部之一言難盡，因此《影星傑凱利》很重要的仍然是那些儘管一路抱著警覺、意識清明，但故事仍兀自朝我們所無法想像的方向前去，由此而來的驚訝與無能為力。

電影中摘取的多個過往歲月片段，與其說是讓它們連綴起一個細說重頭的線性軸，不如看為一個與另一個思考實驗的激盪：在那個時刻，我為什麼做這個選擇而不是另一個？我所做的選擇是否其實可以有更寬闊的涵蓋，如此就不會斷然地造成遺憾，如此就可指涉更多元多義的隨後的路徑？為什麼我現在仍記得這遠去的一切？那透露了我失去的初心還是我從來沒變？

自己搶了他角色的年少好友，那是傑與表演締下緣分的最開端，排除眾議欽定傑演出的老導演，那是傑事業的起點，還有很多緣分或深或淺的人們，甚至是傑原本推辭了獎項才有機會遞補的同儕演員⋯⋯

他們的人生都與此有所交錯，卻又展開成各自的樣子，每個人生作為一個故事，這些故事卻並非平行宇宙地無涉，而是醞釀著一切牽動和浮沉。這一切，都讓傑忍不住要去想得更多，甚至覺得失落，又甚至是懊惱。

如果說傑的主線可能讓觀眾覺得有點高高在上，作者設定了讓亞當山德勒飾演的經紀人同樣處在人生轉折點，相當地強化了這個主題所能帶來的觸發共情。

耐人尋思的是，當傑終究只能接受自己所做的選擇、收下所有的遺憾和不完美，故事所帶到的那些人生被傑凱利連動、因此更幸福或不幸福，的人們，整個啟示亦是相同的，即是他們到底得通過一段無論需要多漫長的內在對話，接受這一切，接受這樣的已然寫定的歲月部位，並試著將重心放回自己身上，有膽識也負責任地展開接下來的旅程。

