《後宮甄嬛傳》過年馬拉松開跑！ 2經典大戲陪跑

農曆新年春假，自2/14開始放至2/22，除了各大單位推出的新年特別節目，每年呼聲最高的，莫過於經典的《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松，今年將從2/12起跑，同時加入馬拉松陣容的，還有孫儷的另一部經典古裝作品《芈月傳》，以及《知否知否應是綠肥紅瘦》。

《後宮甄嬛傳》2011年推出，至今仍是許多觀眾心中最強宮鬥劇，該劇自2022年疫情期間，在八大電視的頻道推出「馬拉松」版本後，便開始受到關注，進而被創造許多迷因哏、諧音哏、拜託「跳過甘露寺」的聲音，觀看人數也是逐年攀升。

2025年《後宮甄嬛傳》連續播出26天，24小時不間斷完成了12輪播出，總累積觀看量達到2,030萬9,541次，刷新自身紀錄；皇上駕崩的經典橋段，更是拿下最高觀看人數，8萬3千人同時在線觀看。

《芈月傳》2/13晚上6點跟著開跑（圖／八大電視）

今年的《後宮甄嬛傳》馬拉松，確定從2/12晚上6點起跑，《知否知否應是綠肥紅瘦》及《芈月傳》則分別自2/12中午12點、2/13晚上6點跟著開跑，詳情鎖定八大劇樂部YouTube頻道。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導