《後宮甄嬛傳》2026過年馬拉松直播再登場！2大遊戲品牌搶下贊助，還被爆料有連動

自從 2011 年開播以來，中國古裝宮廷劇《後宮甄嬛傳》就由於各種深植人心的對白與名場面，吸引了許多劇迷收看，每年的「《後宮甄嬛傳》馬拉松直播」也總是激起話題，讓大家能夠重溫經典。而今年的《後宮甄嬛傳》馬拉松昨（3）天也已經確認，將於 2 月 12 日晚上 6 點正式開跑，而讓人感到意外的是，這次手遊《逆水寒》與《傳說對決》也有贊助，將有望能夠藉著《後宮甄嬛傳》馬拉松的高收視率進一步打開知名度。

昨（3）天八大電視台正式宣布，2026 年的《後宮甄嬛傳》馬拉松直播將於 12 日晚上 6 點 正式開跑，到時候也肯定會吸引許多劇迷到直播聊天室，大刷各種《後宮甄嬛傳》這 15 年來的各種實況梗與時事梗。此外，八大電視台也同步公布，《羋月傳》與《知否知否應是綠肥紅瘦》也都會一起馬拉松直播，讓大家一起追劇看到爽！

而在這些火紅作品直播的贊助版塊爭奪戰中，手遊《逆水寒》與《傳說對決》也成功脫穎而出，將能夠在接下來的馬拉松直播中觸及更多追劇劇迷，進一步拓展自己的受眾群與人氣，除此之外，《傳說對決》也被爆料，接下來將與《後宮甄嬛傳》進行連動，而連動英雄當然就是「刀鋒寶貝」！