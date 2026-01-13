《御賜小仵作 2》開播時間出爐 劇情搶先看！黑馬神劇全員回歸 蘇曉彤重現古代法醫辦案技巧｜播出平台、集數一次看
【文／陳雪芮】時隔五年，萬眾期待的黑馬神劇續作《御賜小仵作2》即將開播！第二季改編自小說《名捕夫人》，劇情延續首季核心，聚焦在蕭瑾瑜與楚楚的婚後探案生活，以神祕詭譎的「血色玉韘案」串聯多樁奇案，兼具精準推理與家國權謀。官方釋出的預告與路透畫面中，熟悉的三法司少年團再次集結，將帶領觀眾進入既緊張燒腦又充滿情感共鳴的全新探案世界。
🍿《御賜小仵作2》線上看推薦：
開播時間：2026/1/15
播出平台：WeTV
主演卡司：王子奇、蘇曉彤
集數：28集
亮點一、原班人馬回歸 白月光CP再度引爆追劇熱潮
作為備受期待的續作，《御賜小仵作2》最大定心丸無疑是原班人馬的完整回歸。王子奇、蘇曉彤再度攜手領銜主演，導演樓健與編劇清閒丫頭等核心創作團隊也全員到位，讓「原班人馬含金量」一詞登上熱搜，被劇迷盛讚為「內娛售後天花板」。回顧首季，蘇曉彤飾演的楚楚以專業仵作視角破案，純粹卻不天真，對真相的執著令人印象深刻；王子奇詮釋的蕭瑾瑜溫潤內斂、心思縝密，將安郡王的克制深情拿捏得恰到好處，兩人感情線甜而不膩、細水長流，成為不少觀眾心中的「白月光探案CP」。此次第二季不僅角色狀態與默契全面升級，案件規模與權謀層次也更上一層樓，僅憑路透畫面便已引爆討論熱度，也讓觀眾對續作的品質與完成度充滿期待。
亮點二、延續首季主線 案件更燒腦耐人尋味
《御賜小仵作2》延續首季「探案+權謀」主線，新季以「血色玉韘案」為核心，串聯枯井沉屍、漂移地窟等六樁奇案，並逐步揭開十八年前先帝暴斃的謀反舊案，同時牽扯南詔國境外勢力與朝堂內鬥。時間線設定在第一季三年後，蕭瑾瑜與楚楚婚後育有一子，夫妻檔身分讓兩人在破案過程中情感與默契再度升級。全劇保持「無玄學純邏輯推理」特色，運用魚鰾放大鏡驗傷、蒸骨顯痕等唐代法醫手法推進案件，物證鏈縝密，伏筆回收巧妙。隨著探案格局從市井命案提升至家國層面，主角團面臨「救妻 vs 護國」的艱難抉擇，懸念與張力兼具，讓觀眾既燒腦又沉浸式追劇。
亮點三、角色升級與情感深化 三法司小分隊默契再進化
《御賜小仵作2》中，角色定位更具層次，蕭瑾瑜（王子奇 飾）從首季的「玉面判官」進階為掌管三法司的權力者，霸氣造型與氣場全開，楚楚（蘇曉彤飾）則從御賜小仵作晉升為王妃，專業驗屍技術大幅提升，運用魚鰾放大鏡、水溫推算死亡時間等唐代科學手法破案，同時兼具柔情，夫妻檔探案甜而不膩。副線角色同樣精彩：景翊（楊廷東 飾）與冷月（趙堯珂 飾）感情線升級，融入原著《名捕夫人》劇情，從歡喜冤家走向生死相依。兄弟情、閨蜜情真摯動人，三法司小分隊的默契依舊出彩。此外，新加入的祐辰安（張宸逍 飾）身分成謎，為探案小隊注入全新懸念，也讓故事張力與情感厚度同步提升。
亮點四、製作創新、服化道精緻考究 探案沉浸感倍增
《御賜小仵作2》在製作上全面升級，服化道細節精緻考究：官服刺繡獬豸紋、楚楚佩戴的金魚香囊象徵身分成長等，都參照唐代典制設計，血色玉韘紋樣更融入非遺工藝，細節更獲各大文物學家高度認可。場景特效也有很大的創新突破，劇組赴雲南實地搭建南詔宮殿，水下驗屍鏡頭與機關地窟採用電影級拍攝手法，呈現高質感畫面。探案過程加入動態圖解、蒸骨顯痕等科學手法，提升觀眾沈浸感，使每一樁案件更具現場感與說服力。
亮點五、高口碑基礎加持 續作未播先轟動
《御賜小仵作2》前作豆瓣評分高達 8.0 分，以「劇情無bug」圈粉無數，憑藉緊湊的故事節奏、精準的推理邏輯與角色塑造的細膩度，成為古裝探案劇的口碑標杆，首季楚楚與蕭瑾瑜的「白月光探案 CP」更是許多觀眾心中的經典神組合。如今續作尚未開播便已引爆話題，騰訊視頻預約量突破百萬，這部續寫經典的誠意之作，勢必會再掀起追劇熱潮。
