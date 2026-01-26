《御賜小仵作2》好看嗎？原班人馬懸疑燒腦辦案 感情戲比第一季更甜｜集數、評價一次看
【文／徐瑞安】《御賜小仵作2》時隔5年回歸，王子奇、蘇曉彤再度攜手，這回上演夫妻探案日常，劇情不僅延續懸疑加法醫的故事架構，還加入更大的家國格局與陰謀線，而楚楚（蘇曉彤 飾）與蕭瑾瑜（王子奇 飾）升格夫妻，感情也比第一季更甜。《御賜小仵作2》播出後，許多觀眾認為服化道精緻升級，儘管第二季花更多篇幅在感情戲上，仍還原了第一季中認真辦案、尊重觀眾智商的燒腦探案內容，當然還有更多好評亮點，一起來分析《御賜小仵作2》究竟好不好看。
🍿《御賜小仵作2》線上看推薦：
開播時間：2026年1月15日
播出平台：WeTV
主演卡司：王子奇、蘇曉彤
集數：28集
《御賜小仵作2》劇情亮點1：主角團原班人馬回歸
第二季最大吸引力，就是觀眾最愛的組合回來了，集結王子奇、蘇曉彤、楊廷東、趙堯珂等原班人馬，熟悉的驗屍加探案配方，把劇迷拉回第一季的節奏。幾個人各司其職、默契依舊，三法司小隊遇到難題時仍團結一心、互相補位，不只破案效率在線，連並肩作戰的少年感劇迷安心，就是要這種原汁原味！
《御賜小仵作2》劇情亮點2：楚楚、蕭瑾瑜升格夫妻
如果第一季是「並肩破案的心動」，第二季升級成「婚後日常高甜爆擊」！楚楚和蕭瑾瑜從搭檔變夫妻，甜蜜互動不再只是克制守禮，而是朝夕相處的熟悉。
他們的甜不是硬撒糖，而是談情說愛都能繞回專業術語，例如身為仵作，楚楚對夫君說最甜的情話就是：「你的顱骨比他們的都好看。」喜愛楚楚、蕭瑾瑜CP的劇迷，第二季這條夫妻線會看得更上癮。
《御賜小仵作2》劇情亮點3：高甜加正經辦案兩不誤
《御賜小仵作2》沒有為了談戀愛就把探案丟一邊，楚楚、蕭瑾瑜婚後甜是甜，但主線依舊把「案件」擺第一。三法司少年團延續第一季的默契，一路抽絲剝繭屢破奇案，楚楚升格王妃，仍把仵作看作是自己最重要的工作，不惜瘋狂加班；蕭瑾瑜和老婆的甜蜜相處，其實有一半是在日常中談論破案關鍵，畢竟主角全員都是工作狂。
《御賜小仵作2》沒因為大幅增加感情戲，就減少了本劇最關鍵的破案元素，看得出劇組很用心在延續第一季好好辦案的優點。
總的來說，《御賜小仵作2》依舊走著「不靠噱頭、老實辦案」的路線，節奏或許不像第一季那麼俐落，但原班人馬的默契、婚後更升級的情感線，加上連環懸疑案件，仍然讓人有追下去的理由。如果你想看的是一部能邊嗑CP邊動腦、不把觀眾當傻子的古裝探案劇，那《御賜小仵作2》就值得繼續追！
