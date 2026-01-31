《御賜小仵作2》黑馬光環失效？王子奇&蘇曉彤放閃片段太拖戲，網評探案神劇變平庸古偶

【文／Beauty美人圈．編輯團】王子奇、蘇曉彤主演寶藏神劇《御賜小仵作2》目前正在熱播中，睽違五年原班人馬回歸第二季，讓觀眾期待不已，沒想到正片開播後熱度卻持續低迷，有觀眾指出男女主角婚後談情說愛的橋段太多，削弱了原本的探案張力，男二女二甚至淪為工具人？以下是網友對《御賜小仵作2》的開播評價，快一起來看看吧！

《御賜小仵作2》劇集資訊

原著：清閒丫頭《名捕夫人》

導演：樓健

主演演員：蘇曉彤、王子奇、楊廷東 、趙堯珂

開播時間：2026年1月15日

播出平台：騰訊應片

《御賜小仵作2》劇情簡介

以唐中晚期為背景，女仵作楚楚（蘇曉彤 飾）與安郡王蕭瑾瑜（王子奇 飾）成婚後，依舊為了查明懸案真相而努力，他們攜手景翊（楊廷東 飾）與冷月（趙堯珂 飾），抽絲剝繭揭開長安和西南邊地交州兩界處多重案中案的真相，識破敵人試圖入侵大唐的陰謀，成功守護家國山河。

《御賜小仵作2》開播評價1：前期案情進展太慢

《御賜小仵作2》的第一樁懸案是「宮宴浮顱案」，宮中盛宴中突然出現無名骸骨，蕭瑾瑜與成為自己妻子的楚楚，攜手景翊、冷月一起調查案件，看見三法司小隊再度出擊，喚起了不少劇迷當年追劇的懷念感。

不過隨著劇情推進，第一樁案件的節奏不如第一季緊湊，並且還有淪於簡單化的趨勢，不需要花費太多心力就可以輕易猜到結果，直到最後都沒有任何反轉，讓部分觀眾大失所望。

《御賜小仵作2》開播評價2：探案劇變古偶劇

雖然蕭瑾瑜和楚楚的婚後生活十分高甜，不過有網友認為第二季談戀愛的劇情佔比太多，兩人在認真討論案情時，往往沒聊幾句話，就會突然進入放閃橋段，整體探案張力大幅減弱，讓原本在認真跟著主角推理的觀眾瞬間出戲，從精彩探案劇變成平庸古偶劇，這點最為可惜！

《御賜小仵作2》開播評價3：男二女二淪為工具人？

《御賜小仵作》第一季會受到外界喜愛，有很大的原因是該劇透過懸案推理完整刻劃了群像魅力，四個主角各司其職，展現了精彩的團隊合作。不過第二季案件複雜度下降、男女主角放閃的橋段增多，第一季在調查案件的過程中扮演關鍵角色的男二景翊及女二冷月，如今卻有點淪為推進劇情的工具人，引來不少網友質疑配角的光環被削弱，只為了襯托出男女主角的愛情。

《御賜小仵作2》開播評價4：體現女性在職場的困境

雖然《御賜小仵作2》有不少遭人議論的瑕疵與缺點，不過劇中傳遞的觀念仍值得觀眾細品。楚楚作為實力高超的女仵作，嫁給蕭瑾瑜成為安郡王妃後，劇中幾乎所有人都稱她為「安郡王妃」，鮮少人會直呼她的姓名，意味著即使是再怎麼有能力的女性，結婚之後依舊失去了自己的名字。

此外，即便成為了安郡王妃，楚楚得到的卻是更多人對她從事仵作工作的質疑，在全是男生主導的行業，女性立足十分不易，道破了從古至今女性在職場面臨的困境。

《御賜小仵作2》開播評價5：熱度遠低於預期

《御賜小仵作》第一季以黑馬之姿成功爆紅，在當時被外界譽為是難得一見的良心探案劇，睽違五年以原班人馬回歸，引來外界的高度關注與期待。開播之後，《御賜小仵作2》的熱度遠低於同檔期的其他陸劇，甚至未達到第一季的一半。不過該劇才剛開播，能否有機會像第一季一樣創造出「逆襲黑馬」的神話，仍有待持續觀察！

