《復仇者聯盟5》《沙丘3》同一天上映！雙方不改檔期正面交鋒

漫威電影《復仇者聯盟：末日崛起》首波預告釋出後，宣告克里斯伊凡飾演的「美國隊長」史蒂夫羅傑斯將回歸，讓影迷格外期待，但屆時北美檔期為2026年12月18日，將與《沙丘3》同一天上映。

《復仇者聯盟：末日崛起》由羅素兄弟操刀，先前已宣布多位卡司，尤其是小勞勃道尼回歸卻是主演反派「末日博士」，成為一大話題，現在就連克里斯伊凡都將加入戰局。

小勞勃道尼飾演反派「末日博士」。（圖／Getty）

丹尼維勒納夫執導的《沙丘》系列評價和票房雙收，第三集除了提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、辛蒂亞（Zendaya）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、傑森摩莫亞（Jason Momoa），還新加入羅伯派汀森（Robert Pattinson）、蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）等卡司。

《沙丘：第二部》獲得好成績，讓影迷格外期待第三集。（圖／華納兄弟提供）

據外媒報導，迪士尼或華納兄弟最終會妥協，推遲上映日期以避免這場正面對決，畢竟要重現《Barbie芭比》和《奧本海默》彼此拉抬票房的盛況並非易事，迪士尼似乎不會讓步，因為已經發布《復仇者聯盟：末日崛起》首波預告片，因此《沙丘3》被猜測有可能提前上映，不過資深記者Matthew Belloni在podcast節目上表示，華納兄弟影業並沒有打算放棄12月18日的檔期，畢竟這是他們最初先選定的日期。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導