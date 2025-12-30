《復仇者聯盟5》第三支預告X戰警元老現身？ 多重宇宙劇情推測曝光

隨著名導詹姆斯卡麥隆新作《阿凡達：火與燼》在全球熱映，影廳內搶先曝光的漫威巨作《復仇者聯盟：末日崛起》前導預告，正掀起全網瘋狂討論。繼「美國隊長」史蒂夫羅傑斯與「雷神索爾」的獨立片段後，第三支預告終於迎來影迷期盼已久的X戰警（X-Men）。

儘管該支預告目前已因版權因素自網路撤除，但根據現場觀眾的描述，影片開頭即帶回影迷熟悉的「X學院」。派屈克史都華飾演的「X教授」推著輪椅現身，正與伊恩麥克連飾演的「萬磁王」嚴肅交談。「獨眼龍」穿著經典漫畫造型制服，在摘下特製眼鏡後，向天空射出威力驚人的紅色雷射光。

廣告 廣告

這一幕不僅象徵 X 戰警正式融入復仇者聯盟宇宙，也預示了多重宇宙的崩潰已成定局。

網友推測，小勞勃道尼飾演的「末日博士」可能正在進行一場跨宇宙的英雄清算。這支X戰警預告極可能連接《驚奇隊長2》結尾：當時莫妮卡蘭博受困於另一個現實，見到了X教授與「野獸」。如果末日博士正穿梭多重宇宙大肆破壞，這群身處平行時空的X戰警，極有可能首當其衝成為攻擊目標。

此外，第一支曝光的預告也引發熱議。畫面聚焦於史蒂夫羅傑斯，他在《終局之戰》後，選擇留在過去與佩姬卡特共度餘生。影迷擔心，這份得來不易的安穩生活，也已被末日博士盯上。末日博士似乎正打算藉由抹除不同宇宙中的核心英雄，來重塑他心目中的宇宙秩序。

隨著三支前導預告拼湊出的線索，這場波及多重宇宙的「末日崛起」，有可能會是漫威電影宇宙（MCU）有史以來最慘烈的一役。

美國隊長回歸！《復仇者聯盟：末日崛起》預告曝光 史蒂夫羅傑斯升格當爸

《復仇者聯盟5》第二支預告雷神索爾回歸「跪地痛苦祈禱」 新阿斯嘉狀況不樂觀？

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導