《復仇者聯盟5》第二支預告雷神索爾回歸「跪地痛苦祈禱」 新阿斯嘉狀況不樂觀？

電影《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）近期上映，片頭輪番釋出《復仇者聯盟：末日崛起》（Avengers: Doomsday，《復仇者聯盟5》）的前導預告。繼宣告前任「美國隊長」、由克里斯伊凡（Chris Evans）飾演的史蒂夫羅傑斯將正式重返MCU，近日網路上流傳第二支預告內容聚焦於克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）飾演的「雷神索爾」。

不同於《雷神索爾：愛與雷霆》中的搞笑，這次的索爾顯得極其卑微與痛苦，觀眾熟悉的搞笑索爾不見了，取而代之的是充滿神話悲劇色彩、莊嚴且深沉的雷神。

預告中索爾走進樹林，跪地向已故的父親奧丁祈禱：「在所有的王冠、王國與驕傲面前，我一無所求。父親，請聽你兒子的祈求。我不配擁有生命，但我仍乞求你讓我的生命之線延長。不為了雷鳴，不為了戰爭……只求讓我留得夠久，能再見我的Love（養女）一面。」

預告中也可看見索爾坐在養女「Love」的床邊，親吻Love的額頭。Love曾於《雷神索爾：愛與雷霆》中出現過，是格爾的女兒，在父親懷中去世後，因父親進入永恆許下女兒復活的願望而復活。

預告暗示新阿斯嘉的情況並不樂觀，或許是毀滅博士的威脅已經觸及了這裡。傳聞下週將釋出以「毀滅博士（小勞勃道尼 飾）」為核心的預告，而最後、第四支預告則是《復仇者聯盟：末日崛起》的正式預告。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導