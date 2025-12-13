《復仇者聯盟5》首波預告被爆有四版本！要四刷《阿凡達：火與燼》才有機會全看到

《復仇者聯盟：末日崛起》近日傳出將曝光首支預告，根據韓國媒體分級委員會的記錄，首支預告長度約為1分25秒，可能會搭上《阿凡達：火與燼》正片前播放，但現在更驚人的消息是，可能有四種不同版本的預告會在大銀幕播映。

據《THR》報導，《復仇者聯盟：末日崛起》首波預告會搭上即將上映的《阿凡達：火與燼》，迪士尼將向各大戲院發送四個不同的預告，每個預告片僅會播放一周，接連四周輪流播放。若觀眾想搶先在大銀幕看到全部版本的預告，得一周看一次《阿凡達：火與燼》才可以。

小勞勃道尼回歸漫威，飾演末日博士。（圖／Getty）

此舉除了創造話題，為正式倒數一年、將於2026年12月18日在北美上映的《復仇者聯盟：末日崛起》造勢，也能吸引觀眾多看幾次《阿凡達：火與燼》，但對於此報導，漫威方面對此事未做任何回應，也不確定如此模式是否適用於北美以外的戲院。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導