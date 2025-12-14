《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名

知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。

成龍是最佳春麗扮演者？

歐美網友們回顧過去 30 多年的《快打旋風》真人版改編史，像是 1994 年溫明娜（Ming-Na Wen）形象較為端莊的版本，以及 2009 年由克莉斯汀 克魯克（Kristin Kreuk）主演、評價卻遭遇滑鐵盧的《快打旋風：春麗傳》，各版本皆有不同評價。然而，在最近網友的熱烈討論中，被公認「還原度最高」、「最難以超越」的春麗，居然不是上述任何一位「女星」，而是一名「男星」。

出這名男星正是在全球都相當有名的動作巨星「成龍」，對於不少台灣人來說應該也相當熟悉，在 1993 年電影《城市獵人》中，其中成龍飾演的主角「孟波」在其中一個打鬥橋段，不小心撞壞了一台街機，導致成龍變成了「春麗」，而敵人則變成了「肯」開始真人對打。結果這一充滿喜劇效果的 Cosplay 直接成為了粉絲心目中的「神級」春麗。尤其是成龍本身頂尖的武術底子，不論是踢腿的力道、身體控制能力還是動作節奏，都有極高的水準。成龍的演繹方式雖然滑稽，但在服裝細節與招式動作上卻意外還原了遊戲角色的神髓，成為影史經典名場面。

甚至還有網友貼出 1993 年的另一部香港真人電影《超級學校霸王》，劇中許多角色外觀設定參考不同日本 ACG 作品，其中多數是來自《快打旋風》，但其實沒有取得 Capcom 的授權。因為沒有授權，劇中的「春麗」改名成「春美」，是由女星邱淑貞所飾演。