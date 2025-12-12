《快打旋風》真人電影演員全員登台頒獎！酷炫預告公開2026年10月上映

《快打旋風》真人電影演員全員登台頒獎！酷炫預告公開2026年內上映（圖源： Paramount Pictures ）

在本次 TGA 遊戲大獎非常多人一起登台頒獎，《快打旋風》真人電影演員一次公開，同時也公開本次最新《快打旋風》真人電影預告，預計 2026 年 10 月 16 日上映。

《快打旋風》真人電影先前就正式公布選角，而這次的預告更能看到全角色的登場，從隆、春麗到豪鬼、巴洛克、凱爾等等通通沒少，雖然《快打旋風》真人版本包括西方與香港版本都是童年回憶另類經典，但是新作能否超越也是又期待又怕受傷害。本次演員公開如下 ：

廣告 廣告

《快打旋風》真人電影豪鬼（圖源：Paramount Pictures）

Andrew Koji（唐人街戰士）飾演 隆

Noah Centineo（戰爭行動）飾演 肯

Callina Liang（全都告訴我）飾演 春麗

Cody Rhodes（WWE摔角選手）飾演 凱爾

《快打旋風》真人電影巴洛克（圖源：Paramount Pictures）

Andrew Shulz（喜劇演員）飾演 丹

Eric André（喜劇演員）飾演 播報員唐·索瓦奇

Mel Jarnson（黑光行動）飾演 嘉米

Rayna Vallandingham（眼鏡蛇道館）飾演 茱莉

Alexander Volkanovski（綜合格鬥選手）飾演 喬

Orville Peck（音樂人） 飾演 維加

50 Cent（饒舌歌手）飾演 巴洛克（拜森，當時因版權名稱易名）

Jason Momoa（水行俠）飾演 布蘭卡

Vidyut Jammwal（突擊行動）飾演 塔爾錫

Olivier Richters（“荷蘭巨人”）飾演 桑吉爾夫

後藤洋央紀（NJPW摔角選手）飾演 本田

David Dastmalchian（魔鬼深夜秀）飾演 經典反派—貝卡將軍

Roman Reigns（WWE摔角選手）飾演 豪鬼