《快打旋風6》將迎《FF7》女神蒂法加入遊戲！曝三年前就開始了：「還有特殊魔晶石玩法！」
對於《快打旋風6》的玩家們來說，最近最期待的事情之一就是許多玩家心中的童年女神，《Final Fantasy VII》中的超人氣女角蒂法即將加入遊戲，成為第四年度的季票角色之一。對此《快打旋風6》的遊戲總監中山貴之與製作人松本脩平就接受外媒訪問，表示這個計畫其實早在 3 年前他們就有在討論了，而後隨著《Final Fantasy VII》的推出，他們才認為蒂法是很適合的角色。
綜合外媒報導，《快打旋風6》遊戲總監中山貴之解釋，「三年前我們開始了討論，當時在 Square Enix 中也有一位《快打旋風6》的大粉絲是我們的共同朋友，所以那時我們就有在探討，這兩部作品該如何跨界合作，後來我們就覺得讓他們某個 IP 的角色跨界來《快打旋風》是不錯的想法。」
中山貴之進一步表示，那時候剛好適逢《Final Fantasy VII》的重製版作品熱度非常高，「所以我們就看到，以蒂法的角色背景來說，這種擁有高超格鬥技的角色設定非常適合《快打旋風6》，於是就想努力促成這件事」，於是經過三年的推進後，如今玩家們終於能在《快打旋風6》中玩到蒂法。
此外，製作人松本脩平也提到，《快打旋風6》中的蒂法怎麼設計是由《Final Fantasy VII》遊戲總監與首席遊戲設計師野村哲也決定的：「他們有提供大量的參考資料，讓我們的設計師進行創作，而當我們完成設計後，會交給 Square Enix 的團隊進行審查，之後我們才會把它做到遊戲裡面」，總監中山貴之也透露，在《快打旋風6》中蒂法除了高超格鬥技外，也有特別的「魔晶石」玩法，會把格鬥技與她的能力互相結合。
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