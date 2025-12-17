《快打旋風6》TOPANGA亞洲邀請賽12月27日開打，十大職業高手齊聚展開精采對決

從電競比賽剛萌芽時，於日本就積極進行職業選手管理、直播與舉辦電競賽事的「TOPANGA」，將在2025年12月27日邀請亞洲《Street Fighter 6》職業選手Oil king、LeShar、Zhen、NL、Vxbao、Tokido、Mago、Fuudo、Gachikun、Bonchan等十位，共同角逐「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」冠軍頭銜。一場由Street Fighter職業高手在2025年底帶來的遊戲盛典，定會為玩家們帶來震撼感官的格鬥風暴。

（來源：台灣卡普空官方提供）

搶七勝制瞬息萬變、考驗選手的專注與應變能力

「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」採用每場先獲得7勝者勝出。由於長盤的對決比賽場次較多，可以因應對手的狀況而調整自身的打法，粉絲們可以藉此觀察每位手在一場勝負中是如何調整自己的攻防策略，這將會是這次比賽的觀賽重點。由於比賽是在日本舉行，粉絲可能無法前往現場替心儀的選手加油，但玩家可以在台灣12月27日14:00至18:00比賽期間在「CAPCOM Channel」與「魯比Firemanruby」的Youtube頻道上欣賞到這個風雲際會的比賽，屆時請玩家務必前往觀賞，替自己支持的選手應援。





「Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition」目前好評發售中，內容除了遊戲主程式之外還包含了「Year 1角色通行證」、「Year 2角色通行證」，以及Year 2 所追加的4 個舞台與初始18名角色的第3至10種。同時，「Year 3 角色通行證」也正如火如荼參戰中，詳情可上各大平台Nintendo Switch 2、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam平台的網路商店查看



