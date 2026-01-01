《怪奇物語》大結局上線當機 Netflix伺服器再度崩潰

熱門影集《怪奇物語》最終季大結局於北美時間2025年12月31日上線。Netflix部分用戶再度發生當機情況。這已經不是該劇第一次「弄壞」串流平台，在11月26日第五季首播時，Netflix也曾遇到技術問題。

此次當機發生時間於太平洋時間週三下午5點，正好是大結局上線的瞬間，當機持續約一分鐘，用戶在重新整理幾次後即可恢復。遇到問題的用戶會看到《爆笑烘焙大考驗》的圖片，並配上文字：「出錯了。抱歉，處理您的請求時遇到問題。」

在11月26日第五季首播時，當時前四集上線，Netflix直接癱瘓了約5分鐘。而2022年7月第四季大結局時，也曾引發技術故障。

儘管發生了小插曲，但《怪奇物語5》的表現依舊亮眼。聖誕節當天發布的第二輯並未發生技術問題，更助攻Netflix創下史上最高的聖誕節收視紀錄。在12月22日至28日期間，第五季最終季在全球獲得了3,450萬次觀看。雖然低於11月首播時的5,960萬次，但仍穩坐全球收視冠軍。

除了串流平台，這部備受期待的大結局也在跨年夜於部分戲院上映。共同創作人羅斯達菲（Ross Duffer）表示，全球有110萬人預約了戲院放映，620家戲院中的3,500場放映已全部售罄。達菲兄弟感言： 「這是一場長達十年的旅程，能與大家一起劃下句點，是多麼棒的方式。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導