《怪奇物語》威爾：常被誤認為「哈利波特」！長大超帥 呼籲「童星必看心理諮商」！

1. 《怪奇物語》諾亞施納普吐心聲 喊話童星要去心理諮商！

2. 施納普回顧成名代價：在鎂光燈下長大一點都不正常！

3. 私下常被認成哈利波特？施納普苦笑回應：搞錯系列了

【文／千尋少女】《怪奇物語》第五季終於全數上線Netflix，隨著影集邁向最終章，自11歲起便飾演「威爾」的諾亞施納普（Noah Schnapp）近期在受訪時公開呼籲，好萊塢童星都應將心理諮商列為必要守則，也坦言自己在鎂光燈下成長的掙扎，並分享了一個令人哭笑不得的困擾：他近年經常被粉絲誤認是《哈利波特》主角。

現年21歲的施納普日前接受《今日美國》專訪，回顧自己自2014年以童星身份踏入影視產業的心路歷程。

在《怪奇物語5》第四集結尾，威爾爆發了超能力，儼然成為對抗威可那的最強武器。（Netflix提供）

施納普表示，11歲投入《怪奇物語》拍攝時，曾認為自己個性樂觀、不需要心理輔導，但隨著年紀增長，才逐漸意識到在公眾目光下成長其實「一點都不正常」他直言：「你甚至還沒真正認識自己，很多事情都還沒搞清楚，卻被期待什麼都懂、什麼都能回答。」

諾亞施納普（Noah Schnapp）自11歲起便飾演《怪奇物語》「威爾」(Reuters)

施納普指出，童星時常會在公開場合說錯話，或因未能嚴肅對待某些事情而感到尷尬，而這些片段將往往會被永久保留在網路上，成為外界對他們的既定印象。他強調：「人們會成長、會學習，但在公眾面前完成這件事，其實並不容易。」他也認同流行樂壇天后亞莉安娜（Ariana Grande）過去的觀點，認為心理諮商應該成為童星工作中強制性環節，而非可有可無的選項。

《怪奇物語》

談及心理健康議題，施納普坦言，隨著年齡增長，自己才逐漸理解好萊塢龐大的壓力，如何導致憂鬱、藥物濫用等問題，「小時候我真的不懂，為什麼有人會憂鬱、會染上毒品，或出現飲食失調。長大之後才慢慢明白，好萊塢的壓力真的會把人逼成那樣。」他更直言，若長期生活在洛杉磯，自己恐怕會迷失方向。

諾亞施納普（Noah Schnapp）自11歲起便飾演《怪奇物語》「威爾」(Reuters)

除了沈重的心理健康話題，施納普日前也在《吉米A咖秀》（The Tonight Show）分享一段私下趣事。他透露，近年獨自外出時，竟多次被粉絲誤認為是《哈利波特》系列主角丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），光是去年就發生了三次，讓他相當無奈。他笑說，粉絲通長會先熱情表達對他作品的熱愛，接著開始大聊《哈利波特》，這時他只能尷尬回應：「呃…搞錯系列了。」

在上一季結尾，麥克絲雖然僥倖逃過威可那的魔掌，卻陷入昏迷狀態，這讓莎蒂辛克直呼躺著演戲太容易了，但久了就覺得好無聊。（Netflix提供）

主持人吉米也打趣表示，兩部作品確實存在相似之處，施納普對此也表示認同，並提到自己劇中角色「威爾」的綽號是「殭屍男孩」，與哈利波特中「那個活下來的男孩」的稱號，的確有幾分異曲同工之妙。

諾亞施納普（Noah Schnapp）自11歲起便飾演《怪奇物語》「威爾」(Associated Press)

事實上，這兩大經典IP的比較早已不是新鮮事。本劇演員卡拉布歐諾（Cara Buono）也曾透露，她在最新一季保護女兒「荷莉」的動作戲，經常被粉絲聯想到《哈利波特》中茉莉衛斯理保護金妮的經典場面。

