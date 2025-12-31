《怪奇物語》完結篇登場！預告驚見兩大「領便當」線索 影迷跪求：別殺

Netflix《怪奇物語》第5季完結篇昨（30）日晚間與北美同步釋出預告，角色們即將開始最後一次的「潛行」。當哈普（大衛哈伯 飾）對著伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）說：「我要你奮戰，最後一次。」而畫面回顧前幾季伊萊雯以的童年，不斷遭受攻擊、被壞人利用，但伊萊雯從來沒有倒下過，現在要為這件事結束後的生活而戰，為霍金斯以外的生活而戰。

所有角色準備開始進行最後的「豆莖計畫」（Beanstalk Plan），當他們真的看到了異次元世界的「深淵」（Abyss），才發現原來事情沒有那麼簡單。不過這也將是最後一次，大家齊心協力與威可那對抗，且一定要救出荷莉與其他被威可那綁架的孩子。

隨著最終章即將上線，影迷們最關心的莫過於這場長達九年的冒險，會以誰的犧牲作為代價。根據完結篇預告，有兩位人氣角色被認為處於極度危險的邊緣。預告片第50秒的一個特寫，達斯汀被士兵拉開時哭得歇斯底里，這種崩潰的反應，極大機率是看見了生命中最重要的人遭遇不幸，很有可能是他的好夥伴史帝夫遭遇不測。

不少影迷紛紛留言「別殺史帝夫」，擔憂達斯汀在第四季已經失去了艾迪，如果主創達菲兄弟在結局奪走他的靈魂伴侶「史帝夫」，對達斯汀、甚至對影迷來說都太過殘忍。

另外霍普警長在最終預告中包辦了幾乎所有的旁白。他在預告中穿梭於濃煙，身後出現了一個長著利爪的身影（酷似威可那或佛萊迪）。加上「最後一次（One last time）」這句話反覆出現，不少人推測霍普身為父親的角色，極有可能為了守護伊萊雯而做出最終犧牲。

不過威可那真正的目標一直鎖定在伊萊雯、威爾與麥克絲身上。威爾在預告中的神情預示了他與「顛倒世界」的最後連結將是解開謎團的關鍵。因此這三人也極有可能是領便當對象。

大結局長達125分鐘，是該系列的首部大銀幕作品，將在美國和加拿大的500多家影院上映，也將於1月1日台灣時間上午9點於Netflix上線。

