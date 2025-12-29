《怪奇物語》完結篇誰會領便當？賭盤目前這兩人領先

《怪奇物語》完結篇粉絲擔心Eleven會領便當。（圖／Netflix）

《怪奇物語》於第五季畫下句點，最後一集將在2026年1月1日上線，對於到底誰最有可能在最終大戰「領便當」，網友也熱烈討論，國外甚至開起賭盤，顯見該劇的高人氣。

截至29日，Eleven的姊姊Eight被大多數劇迷認為最有可能犧牲，尤其她不斷提醒Eleven只有死去才能讓悲劇一再發生，但此舉似乎也引起部分觀眾不滿。因此票選第二名不外乎就是Eleven，她能否與麥可、哈伯搬離霍金斯小鎮展開新生活，也是粉絲相當期待的部分。其次依序為Murray、威爾、史蒂夫，喬納森、哈伯、蘿萍也在票選名單中。