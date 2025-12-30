《怪奇物語》最終季創系列最低分！「威爾出櫃」引爆負評

Netflix熱門影集《怪奇物語》最終季大結局即將在台灣時間2026年1月1日上線。隨著第五季第二輯在12月25日上線，這部曾經的「零負評神劇」正陷入口碑兩極化。

與前四季穩定的高分相比，第五季目前的評分出現了斷崖式下跌。特別是針對「威爾（Will）出櫃」的「第七章：橋」，在IMDb上的評分僅為5.4分，創下全劇最低分紀錄。該劇絕大多數劇集落在8.6至9.2之間，先前最低分也有7.8。

導致這次口碑崩盤的主因，在於威爾在面臨決戰前對朋友們長達一段時間的出櫃告白。對此不少人發表意見，馬斯克（Elon Musk）就轉發了相關貼文，稱這段情節是「完全沒必要且強加給觀眾的」，並認為這破壞了純粹的科幻觀影體驗。許多網友認為這是為了追求議題正確而刻意安插的橋段，而非劇情需要。

不過飾演該角色的演員諾亞施納普（Noah Schnapp）則表示，這場戲他拍了將近24小時，讀劇本時甚至激動落淚，認為這對該角色長達五年的鋪陳是一個重要的里程碑。現實中諾亞已於2023年公開出櫃。

另外不少資深影迷與評論家指出了劇集本身的技術性問題。影評人荷曼（Alison Herman）指出，影集過度依賴懷舊元素（如The Clash的音樂）與既定公式，卻忽略了讓角色隨年齡增長而變得更立體。也有部分觀眾認為在最後決戰前安排長篇大論的感情戲，嚴重拖慢了劇情推進的節奏，讓原本緊湊的科幻氛圍變得像肥皂劇。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導