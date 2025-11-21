《怪奇物語》最終季開場戲耗時半年！「逆齡特效」神還原威爾11歲童顏！

《怪奇物語》劇照

1. 最終季開場戲再現11歲「小威爾」，逆齡特效耗半年！

2. 逆齡開場戲令諾亞感觸好深，見證自己與角色成長！

3. 顛倒世界最終決戰即將開打，三階段上架陪粉絲跨年！

【文／千尋少女】Netflix超人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終即將登場，全球粉絲都在倒數期待。而隨著主演群從童星一路成長為青年，製作團隊也面臨一項巨大挑戰：如何重現主角威爾在第一季時僅11歲的模樣？劇組直接用科技「把威爾變回小孩」，單單這段開場戲就投入半年製作時間！

這場最終季開場戲將時空拉回1983年，觀眾將重返一切噩夢的開端，也就是威爾首次消失在「顛倒世界」的關鍵瞬間。但在2016年首播時，小演員都還在念初中，如今飾演「威爾」的諾亞施納普（Noah Schnapp）已21歲，要再現稚嫩童顏成了技術上的頭號難題。

《怪奇物語》劇照

為了精準重現「小威爾」，劇組啟用頂尖視效流程。諾亞施納普在接受《SFX雜誌》專訪時分享這段「逆齡魔法」的幕後細節。團隊先找來年幼替身到場協拍，確保肢體動作、跑步節奏與呼吸方式皆與他一致，再替施納普進行高精度臉部掃描，最後以數位合成方式重現當年的稚嫩臉龐與神情。經過團隊約六個月反覆調整，這段開場閃回鏡頭才真正完工。

《怪奇物語》劇照

施納普在接受《SFX》雜誌專訪時也笑說，這段拍攝別具意義：「與那位年輕替身一起工作時，我突然意識到自己已從那個被告知站哪裡的小男孩，變成站在旁邊指導的成年人，感觸很深。」

《怪奇物語》劇照

《怪奇物語》第五季故事設定在 1987 年秋天。在上一季的结尾，大反派「威可那」赢得霍金斯之戰，並撕開現實與顛倒世界的屏障，將兩個世界開始融合。最終章中，伊萊雯與夥伴們必須設法抵禦黑暗力量，永久關閉顛倒世界入口並殺死威可那。據傳本季擁有電視史上最高的製作預算之一，而這個精心打造的開場不僅致敬第一季，也將成為最終戰的重要引線。

《怪奇物語》劇照

《怪奇物語》第五季將分成三部曲在 Netflix 上架，檔期分別為11月27日、12月26日以及2026年1月1日，陪粉絲一路從年底冒險到新年的第一天！

