《怪奇物語》男星爆肢體衝突？ 星二代瑪雅霍克爆料「我去勸架」
Netflix人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季終於上線。劇中主要演員瑪雅霍克（Maya Hawke）、娜塔莉亞戴爾（Natalia Dyer）、喬奇瑞（Joe Keery）與查理希頓（Charlie Heaton）日前接受台灣媒體採訪，分享角色關係重大進展，以及演員們對這趟十年旅程的感性告白。
喬奇瑞在劇中飾演的史蒂夫哈林頓與喬納森（查理希頓飾）的關係在本季將有重大變化，兩人因為南希（娜塔莉亞戴爾飾）而終於正面對質。私下兩人關係如何？瑪雅霍克開玩笑說：「他們一直有點緊張。我們相處得不是很好。我們得去勸架那些他們的肢體衝突。」
儘管劇中關係緊張，但喬奇瑞強調，他與查理希頓私下關係極好，他們一起經歷了過去十年的旅程。他笑稱：「特別是今年和查理一起合作更多，真的很有趣，因為從第一季以來我們就很少一起合作了，我們常在拍攝時笑場，毀掉了許多鏡頭，但真的很喜歡這種輕鬆愉快的工作氛圍。」認為兩人劇中關係被形容為有點像「水火不容」，「能看到他們最終可能走到一起會是一件有趣的事」。
談到史蒂夫這個角色，喬奇瑞感到非常幸運，能夠飾演一個多面向的角色。他認為史蒂夫的故事教導人們，在做錯事後要敢於發聲、做對的事、道歉，並且樂於學習自己不懂的事物：「改變永遠不嫌晚。」他預期，未來當他年老回顧這段時期時，他會與史蒂夫這個角色有著深厚的連結。
在劇中飾演羅賓的瑪雅霍克，談到明星父母伊森霍克與鄔瑪舒曼也很喜歡《怪奇物語》，父母在瑪雅加入劇組前就是《怪奇物語》的粉絲。她記得與母親觀看第四季時，轉過身對她說：「妳不會再這麼可愛了。」
拍攝期間父母多少會給她一些建議。瑪雅坦承身為「星二代」擁有極大的特權，最大的特權是「不必為親自學到每一個教訓」，並對父母的教導心存感激。她透露，這些建議極其有用，幫助她了解在片場工作的意義，包括如何為自己發聲、如何保護自己以及如何支持團隊和社群。
飾演南希的娜塔莉亞戴爾分享，這最終季的拍攝氛圍讓所有人都非常留意「活在當下」，並儘可能多地與彼此互動交流。她透露，許多有趣的記憶更多來自幕後，例如在場景之間一起玩「香蕉拼字遊戲」和閒逛。
飾演喬納森的查理希頓則被問到，是否有某個特別難以放下的場景？他表示，這涉及劇透難以回答，但他提到有一個特定的場景，那是一個非常美麗的時刻，是關於角色面對困境、戰爭以及必須承擔重擔的部分。觀眾可以找找看究竟是哪一個畫面。
《怪奇物語》第五季將在Netflix上分三階段首播：第1輯於11月27日上線（共4集），第2輯接續於12月26日上線（共3集），而完結篇則將在明年元旦登場。
