《怪奇物語》第五季首播全球大當機！ 粉絲哀嚎「墜入顛倒世界」

《怪奇物語》第5季大衛哈伯（左）與米莉波比布朗，一起對抗威可那。（圖／Netflix）

備受期待的影集《怪奇物語》第五季於太平洋時間週三下午五點首播（台灣時間27日上午九點開播），然而Netflix的串流服務器疑似不堪負荷，發生了全球大當機，不少網友在社群平台表達了他們崩潰的心情「現在是墜入顛倒世界了嗎」？

服務中斷了約三至五分鐘，並且部分用戶持續出現錯誤畫面。數萬名登入觀看該科幻系列的用戶，看到了來自另一部影集《菜鳥烘焙大賽》（Nailed It!）的圖片，並配上字幕：「出錯了。抱歉，我們處理您的請求時遇到問題。您可以在主頁上找到許多內容探索。」直到五分鐘後，大多數用戶才能恢復運作。

根據故障追蹤網站「Downdetector」的數據顯示，影集播出後不久網路就開始中斷。該網站記錄了美國超過1.4萬起網路中斷報告。印度境內則收到近200起此類報告，有用戶反映該應用程式出現卡頓和連線錯誤。

儘管開播前，影集的聯合主創羅斯達菲（Ross Duffer）曾向粉絲透露：「Netflix增加了30%的頻寬，以避免服務器當機。」但首播時仍短暫發生了當機事件，可見觀眾對這部最終季的期待和流量衝擊之巨大。對此Netflix發言人表示：「部分會員在電視設備上串流時短暫遇到問題，但服務在五分鐘內為所有帳戶恢復。」

這並不是Netflix第一次因《怪奇物語》的流量而超載。2022年第四季7月第四季最後兩集上線時，串流服務也曾短暫無法使用。

《怪奇物語》在第四季大結局三年多後，最終季終於回歸。在新一季中，霍金斯鎮的孩子們將試圖找到並殺死可怕的威可那。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，還加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導