《怪奇物語5》威可那陰森宣戰霍金斯小隊！ 最終季揭開顛倒世界神秘面貌
Netflix影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終季，也就是系列的第5季，近日釋出了正式預告。預告中，強大的邪惡反派威可那（Vecna）以一句陰森的宣告：「終於，我們可以開始了。」為這場最終決戰拉開序幕。
在前一季的悲劇結尾後，主角群誓言要徹底打敗威可那。麥克（芬恩·伍法德 飾）試圖振奮士氣：「也許今晚就是我們的突破，我們找出威可那，徹底畫上句點。一起努力。」然而，伊萊雯（米莉·芭比·布朗 飾）卻憂心地對麥克說：「這不是你玩的那些戰役，結局不由你決定，這次不行。」
最令人擔憂的是，威可那在預告中發出最後警告，騰空拉起威爾（諾亞·許納普 飾）並說：「威爾，你要幫助我，最後一次。」暗示威爾與顛倒世界的特殊連結，將成為最終季的關鍵。
《怪奇物語》兩位主創麥特達菲（Matt Duffer）和羅斯達菲（Ross Duffer）先前受訪時表示，他們設計最後一季的目的是為了將前四季所有分散的故事情節串聯起來，並盡可能解答觀眾迫切想知道的問題，首先就是「顛倒世界究竟是什麼」。羅斯達菲說：「每一季我們都會糾結，『要不要談這個』？然後我們都會說，『不，等等再說』。但最終，我們又會覺得，『好吧，現在我們必須談了』！」兩人這次將關於魔神（Demogorgon）、奪心魔、威可那、顛倒世界、霍金斯小鎮以及這些角色的事情都給了交代，麥特達菲認為：「這是一個完整的故事。它已經完成了。」
