《怪奇物語5》影評：撕下怪咖標籤 勇敢告別童年
【文 / 太空小姐】當《怪奇物語》第五季大結局播出後，網友戲稱，Will出櫃的那場戲時長6分51秒，相較起來，奪心魔大戰只花費6分34秒，還更短！等了五季之久，原來最後奪心魔與Vecna竟在最後關頭如此容易就領便當嗎？
或許會有觀眾為此不滿，但就我而言，《怪奇物語》從來就不是一部核心在於快節奏動作、爆破與刺激特效、英雄主義與正邪對決的影集；它扎扎實實是一群孩童（與青少年）跨越黑暗、告別美好童年，在苦樂參半中長大成人的故事。
就如Max一直活在家庭問題與失去哥哥Billy的愧疚陰影；Lucas有著青春期人際關係的自我矛盾和摩擦；Dustin缺乏自信、社交孤立、遭受排斥；Mike害怕失去朋友，對團隊有責任，也承擔恐懼；Will身份認同的壓抑與曾遭受身心靈控制而受創，擔心自己被家人朋友拋下，成為世界的異類；Eleven更是從小就失去正常家庭生活，囚禁於實驗室受到非人虐待，對世界失去信任，同時也對自己的超能力感到掙扎。
無論是孩子們或是Nancy、Jonathan、Steve、Robin、Joyce、Hopper⋯每個人都有自己的「Vecna」，就連Vecna或該說是Henry，都各有人生看似無法跨越的屏障，重點只在選擇 ── 一念之間的選擇，決定了所有人各自版本的命運與劇本。無論是Vecna最終仍自我毀滅還是Eleven離開Hawkins；Joyce 放手讓Will去直面恐懼；Will剖開自我向深愛的家人朋友吐露最深處的秘密；Nancy與Jonathan命在旦夕坦承彼此、用更大的愛和自由成全對方；Hopper選擇放下不再糾結、往前邁進；以及說書人Mike選擇I believe。大家都終結了黑暗，承擔自己的選擇。
我尤其受到最後一集每一段Hopper對Eleven彷彿預備告別時的表白而感動，也在聽到Hopper對Joyce説「為人父母就是不斷發現自己做的每個決定都是錯的」落淚，Max醒來後告訴Lucas，「我需要的不是歌，一直都是你，我需要你」，以及Joyce砍下Vecna腦袋時那些過往一一犧牲的人都浮現在畫面，最悲傷的莫過於Joyce自始至終都沒有認出那是她的高中同學Henry。
但無論是觸動心弦或感嘆遺憾，最終章花費了大量篇幅去描繪龐大世界觀中最重要的，其實是小鎮裡這些人們逐一擊破內心創傷後的浩劫餘生。這正是《怪奇物語》之所以精彩迷人的地方，哪怕你打過異世界的怪物，都免不了回歸日常，有痛苦絕望、有歡笑淚水的日常。
當然，作為一個自認為患上些微彼得潘症候群的人，看著Mike邀請大家最後一次玩著D&D （要知道他們在第三四季除了Will以外，大家都開始覺得這遊戲很幼稚了）眼淚直接狂瀉而下，就像Nancy等人在天台說好每月聚一次，但戲外的我們都知道這大概都是最後一次了，只是沒有人知道哪時會是最後，只等時間流逝才驚覺「最後一次」往往在沒有意識到時發生。
童年也是這樣的，有時我們都還沒做好準備就悄悄溜走了，不再回頭。杜夫兄弟說過，「Eleven在很多方面，代表童年的魔法，而我們知道，為了要讓孩子們能夠成長，魔法必須離開Hawkins。」將D&D遊戲書本放回架上，把童年留在了地下室，道別或許很困難（對劇外的10年影迷也是！）但這從來就不是簡單又輕鬆的事，至少我們共同知道那些Stranger things的秘密、純真的童年（Eleven）還會偷偷埋藏在我們已經長大了的軀殼中，《怪奇物語》說著，它們不會死掉，多年以後仍會一直存在。We believe.
