《怪奇物語5》新開播火速衝上Netflix Top 1！迪麗熱巴《梟起青壤》熱騰騰開播中！池昌旭演另類魷魚遊戲《操控遊戲》也參戰！｜追劇報報
本週追劇報報超有料！美劇《怪奇物語5》來了！老粉絲不可錯過！迪麗熱巴主演的陸劇就是必看：《梟起青壤》熱騰騰帶大家進到江湖世界！Disney+韓劇《操控遊戲》熱播中，生存遊戲玩起來！陸劇還有《大生意人》、《唐朝詭事錄》正和《鳳凰台上》都是熱播中，年底就是要追劇追到週末超充實！
本週「追劇報報」推薦
美劇《怪奇物語》第五季：11/27新開播
陸劇《梟起青壤》：11/22開播
韓劇《操控遊戲》：熱播中
陸劇《大生意人》：11/25新開播
陸劇《唐朝詭事錄》：熱播中
陸劇《鳳凰台上》：熱播中
《怪奇物語》第五季
👀線上看：Netflix
《怪奇物語5》無疑是影迷們期待已久的終章！它承接了過往故事線，並將揭開更多小鎮神秘事件真相、揭露更多有關主角們的過去！一場關於友情、勇氣與未知力量的對決，許多我們愛的角色的結局也將揭曉！無論是懷舊的80年代風格，還是怪異的超自然元素，大IP最有看點之處就是將保持著高水準的影像和劇情輸出！
👉延伸閱讀》
Netflix《怪奇物語》最終第五季追劇懶人包：開播時間？必複習集數？哪些演員回歸？前情重點一次看
《梟起青壤》
👀線上看：WeTV
迪麗熱巴與陳星旭聯合演出的奇幻恐怖陸劇《梟起青壤》改編自恐怖小說家尾魚同名小說，迪麗熱巴造型又殺又美！她與陳星旭將遭遇古老神奇生物「地梟」的潛伏圍繞與威脅，尤其打戲太帥、第五集直接逆風翻盤口碑炸出！「南山獵人」打怪超有梗，加上劇中精緻的服裝與場景設計，將帶給大家視覺上的豐富享受。
👉延伸閱讀》
《大生意人》
👀線上看：愛奇藝、MyVideo、LINE TV
陳曉最新力作《大生意人》演的是個自身難保、卻仍不忘想要拯救世人，甚至以謀略行商「企圖把生意做到全世界」的「生意人」！劇中有著滿滿獨特商業題材和複雜人物關係交會的火花，看陳曉在商業世界中搏殺、爾虞我詐，通過智慧與策略屹立不倒的模樣很圈粉。尤其劇中對人物內心世界的刻畫，將「金錢」與「人生」的關係綁定在一個有意義的位置上。
👉延伸閱讀》
陳曉《大生意人》開局遭流放冰天雪地！西洋鐵甲船入港 揭晚清商戰亂局｜歷史背景、集數、 播出平台一次看
《唐朝詭事錄之長安》
👀線上看：愛奇藝
精品陸劇持續發威！懸疑口碑續作《唐朝詭事錄之長安》話題度持續攀升！延續系列作品風格、單元案件層層反轉，且以更成熟的敘事方式回扣前兩季故事人物打造全新詭案，節奏緊湊、反轉不斷，是懸疑題材愛好者的必追之作。劇中由盧淩風與蘇無名再度聯手破解重重奇案，人物魅力與辦案默契皆大幅升級，一開播第4天就在愛奇藝站內熱度突破10000，成為平臺年度第五部破萬劇集（前四部分別為《漂白》、《臨江仙》、《朝雪錄》和《生萬物》）！穩坐本季懸疑熱劇代表！
👉延伸閱讀》
《鳳凰台上》
👀線上看：優酷YouTube、Netflix
開播以來，獲得了不少觀眾的關注與討論的古裝傳奇劇《鳳凰台上》改編自謝樓南的小說《我的皇后》，是以愛情與命運為主題，任嘉倫、彭小苒、張耀、汪卓成、鶴男、劉夢芮和駱明劼等人領銜主演。大齊王朝年輕的皇帝蕭煥/白遲帆深愛著太傅之女凌蒼蒼，然而這位嚮往自由的鳳來閣主卻一度不願成為大齊王朝皇后，任嘉倫飾演的蕭煥能夠改變這位心上人的心意嗎？全劇精緻的服裝與場景設計，為觀眾帶來了強烈的視覺享受！
👉延伸閱讀》
《操控遊戲》
👀線上看：Disney+
Disney+的池昌旭新戲《操控遊戲》目前在熱播中，這部劇集中，尤其是池昌旭的表現受到了觀眾的高度關注。他在劇中的角色是一位充滿謀略且冷靜的受迫害者，面對一連串高壓的局勢，池昌旭成功呈現了角色的智慧與緊張感，演技堪稱穩定。劇情具有一定的懸疑感，並帶有心理戰和道德選擇難關，尤其如今逐步進入高潮，可說是倒吃甘蔗、很能夠抓住觀眾的注意力！
👉延伸閱讀》
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「你們大老遠的來，也不希望沒有收穫吧？別擔心，我會給你們很多甜頭的！」《操控遊戲》
