《怪奇物語5》第二輯威可那放大絕！ 威爾絕望喊「我們失敗了」

Netflix熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季釋出了第二輯預告片，鏡頭承接第一輯結尾的震撼畫面，展現主角群面臨前所未有的絕望與挑戰。

預告片中，主角威爾似乎獲得了類似「威可那」的超能力，鏡頭帶到他將「魔神」高高舉起。然而，當他回過神來時，卻失落地說出：「我們失敗了，我們本來就不可能成功。」這句台詞暗示著這次與顛倒世界的對抗，結果可能遠比他們預期的更為悲觀。

同時，隊伍中的智囊達斯汀也透露了他們對「上下顛倒世界」的認知出現了根本性的錯誤，他絕望地說：「我們在這段期間，把上下顛倒的世界全部都想錯了......。」這預示著第五季的顛倒世界將會出現更多未知且致命的威脅。

廣告 廣告

隨著所有人都前往上下顛倒世界，他們不僅要面對軍人的追擊，更將迎戰以更驚人姿態等待著眾人的魔神與威可那。

另一方面，被困在顛倒世界的麥克絲與荷莉將挖掘出比威可那本身更驚人的事實，可能揭示顛倒世界的真正起源或目的。

在面對生死關頭時，核心角色間的真摯情感也展露無遺。史帝夫與達斯汀患難與共，兩人相視說著「You die, I die」（你死，我死），這句承諾為緊張的決戰氛圍增添了一絲感人而堅定的兄弟情誼。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導