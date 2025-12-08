《怪物彈珠》動畫角色「壽限無」首次登場，期間限推出「正宗」「麒麟兒」全新MV造型

隨著2026年腳步將近，動畫《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》也即將迎來感動終章。而動畫中關鍵角色「壽限無」也將於激獸神祭中首次登場，延續動畫中的熱血羈絆，在遊戲内繼續與各位彈珠好手們一起戰鬥！另外，在動畫中大放異彩的「正宗」「麒麟兒」也將解禁全新MV造型。2025 年的最後一個月，讓我們在《怪物彈珠》裡一同狂歡，準備迎接新年的到來吧！

激獸神祭新限定角色「壽限無」將於2025年12月6日初次登場（來源：怪物彈珠官方提供）

活動懶人包

12月6日～12月10日：激獸神祭新角色「壽限無」、MV造型「正宗」「麒麟兒」登場

12月2日～12月14日：全新「怪物彈珠聖誕節2025」轉蛋進行中

12月5日～12月12日：全新冒險＆守護獸輪番登場

12月3日～12月10日：《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》第7集「壽限無」期間限定公開

激獸神祭新限定角色「壽限無」12月6日初次登場！

新限定角色「壽限無」將於2025年12月6日（六）開跑的「怪物彈珠動畫 特別版！ 激獸神祭」登場，且出現機率特別UP！「壽限無」為擁有「壽限無：不滅的男人」和「壽限無：終焉絕境粉碎者」兩種獸神化型態的★6角色。「終焉絕境粉碎者」形態於動畫第8集預告中首次登場，為了保護同伴而覺醒力量的壽限無究竟會如何粉碎絕境呢，記得收看動畫《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》喔！

〈舉辦期間〉 2025年12月6日（六）12:00〜2025年12月10日（三）11:59

〈SPECIAL MOVIE〉

※SPECIAL MOVIE預計於2025年12月6日（六）12:00左右公開

【新限定角色「壽限無」背景故事】

「壽限無」是位於彈珠世界中派波行星上的「哈格羅莫公國」，擔任王女「古琳黛」護衛的士兵。 他原本過著和平的日子，但某天被稱為「世界使」的敵人突然出現。由於作為世界核心的「大師寶珠」遭到奪取，導致他的世界也就此崩毀。

在世界崩毀之際，因王女古琳黛的捨身相救而獨自倖存的壽限無，倒臥在荒廢的世界時，被正在追查世界使的「妮奧」救起。

起初，他心中僅懷著復仇之念與妮奧一同旅行，但在造訪各式各樣的世界、與人們交流，並親眼目睹了那些「成功守護的事物」與「無法守護的事物」的過程中，他的心境產生了變化。

他開始強烈地認為「不想再讓任何人像自己一樣被奪走故鄉」，壽限無戰鬥的理由，也就此從「為了復仇」轉變為「為了守護人們平穩的日常」。

【角色一覽】

光屬性★6 壽限無（獸神化前）（來源：怪物彈珠官方提供）

光屬性★6 壽限無：不滅的男人（獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

光屬性★6 壽限無：終焉絕境粉碎者（獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

MV造型「正宗」「麒麟兒」全新登場！

在動畫中共同戰鬥的角色「正宗」、「麒麟兒」也將解禁全新MV造型，魄力滿滿的造型重現動畫精彩時刻！「正宗：使命的劍士 MV」「天命的統率者 麒麟兒 MV」以及7月公開的「妮奧：Resonance模式MV」也將於「怪物彈珠動畫 特別版！ 激獸神祭」期間限定出現！千萬別錯過！

【角色一覽】

火屬性★6 正宗：使命的劍士 MV（真獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

光屬性★6 天命的統率者 麒麟兒 MV（獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

水屬性★6 妮奧：Resonance模式 MV（獸神化・改）（來源：怪物彈珠官方提供）

共度甜蜜佳節！「怪物彈珠聖誕節2025」登場中！

全新「怪物彈珠聖誕節2025」轉蛋進行中！三位新登場的⾓⾊「開膛⼿傑克α」、「帕斯卡α」與「賈希α」將⾝穿聖誕風格服飾與您共度佳節！上述3位新⾓⾊轉出機率超UP，轉出時各項數值（HP／攻擊⼒／速度）的「＋值」都是MAX，⽽且新⾓⾊在轉出時更偶爾會⾃動獸神化。快把握機會，入⼿強⼒的新夥伴吧！

〈舉辦期間〉2025年12⽉2⽇（二）12:00～12⽉14⽇（日）11:59

【角色一覽】

火屬性★6 快樂聖誕少女 開膛⼿傑克α（獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

水屬性★6 閃耀的聖夜偶像 帕斯卡α（獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

木屬性★6 享受極光的聖夜惡魔 賈希α（獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

全新冒險＆守護獸登場！突破冒險來獲得寶珠吧！

極具聖誕節氛圍的全新超究極冒險「詠唱的聖夜曲」於12月5日起期間限定登場！突破冒險即可獲得「★6 讚頌聖夜者 聖雅莫蕾」。守護獸之森中，新守護獸「戴著缽的公主 戴缽公主」將於12月11日登場。12月12日則有新轟絕冒險「迴避的診斷」中，「漠視世界者 諾比塔爾」等著各位彈珠好手前來挑戰。記得突破冒險來獲得寶珠喔！

【角色一覽】

超究極「聖雅莫蕾」（來源：怪物彈珠官方提供）

守護獸「戴著缽的公主 戴缽公主」（來源：怪物彈珠官方提供）

新轟絕「諾比塔爾」（來源：怪物彈珠官方提供）

動畫《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》熱播中！觀看動畫可獲得「八雲＆傲拉龍」！

動畫《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》熱播中！觀看動畫可獲得「八雲＆傲拉龍」！（來源：怪物彈珠官方提供）

《怪物彈珠》動畫的新作品《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》，現正於繁體中文版《怪物彈珠》官方YouTube頻道播放中！每一集皆會自開播日起限定一星期期間限定公開！收看《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》，一起熱血嗨到年底吧！

每週動畫公開頁面的留言區內，會公布可在怪物彈珠網路商店中輸入的「本週序號」，輸入後就可獲得「八雲＆傲拉龍」10體！

＜第7集「壽限無」＞

＜輸入序號方法＞https://www.monster-strike.com.tw/news/20251017_mk.html

第7集「壽限無」

【公開期間】

12月3日（三）16:00～12月10日（三）15:59

【輸入「本週序號」可獲得角色】

火屬性★6 享受怪物彈珠動畫的兩人 八雲＆傲拉龍（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

