《怪物彈珠》新限定角色「凜寧」1月1日登場！跨年活動天天送寶珠交換券
跨年抽轉蛋，元旦看特番！各位彈珠好手們準備好在《怪物彈珠》中迎接全新2026了嗎？不僅新限定角色「凜寧」將於 2026年1月1日（四）在「新年！特別額外附贈 超獸神祭」中重磅登場，更有多種超值轉蛋及YouTube元旦特別直播等一連串活動，帶大家從跨年嗨到底！一起來看看有哪些精彩活動吧！
新年活動懶人包
✧ 12月29日～12月31日：跨年限定！ 6種超值轉蛋輪番來襲
✧ 12月29日～1月3日：只要登入遊戲，寶珠交換券立刻到手
✧ 1月1日～1月7日：超獸神祭新角色「凜寧」、MV造型「八雲」、新年造型「魔奇亞」「奈特梅雅」登場
✧ 1月1日～1月11日：「傲拉龍硬幣活動」登場！可以交換角色以及道具
元旦特別節目開啓全新2026
直播時間：2026年1月1日（四）13:00～
直播網址：https://www.youtube.com/user/monsterstriketw/live
新限定角「凜寧」登場！雙形態重現動畫最燃名場面！
動畫《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》已圓滿落幕，但這份熱血羈絆將在遊戲中延續！新限定角色「凜寧」將於2026年1月1日（四）開跑的「新年！特別額外附贈 超獸神祭」登場，且出現機率特別UP！「凜寧」擁有「六道武裝之神巫」和「降魔靈裝之神巫」兩種真獸神化型態，並且本次舉辦中初次獲得「凜寧」即可特別解放「特別SS特寫」！玩家只要將凜寧編入隊伍，最終BATTLE的BGM將變成動畫主題曲「Monster」！邀請玩家來遊戲裡續寫角色們的感動篇章！
「新年！特別額外附贈 超獸神祭」舉辦期間：
2026年1月1日（四）00:00〜2026年1月7日（三） 23:59
【新限定角色「凜寧」背景故事】
神凪凜寧，一名17歲少女，生於一個以降伏名為怪異的怪物聞名的家族。
神凪家被政府賦予了守護市民安全的重要「職務」，凜寧為了以下任家主身分履行這份職務，從小就接受嚴厲的教育栽培長大。
她在家中如神明再世般受到崇敬，在學校則是文武兼備的資優生，集眾人的憧憬與敬畏於一身。或許是因為成長在如此特殊的環境，她從3歲左右便開始深受「看不見他人的面孔」這種不可思議的現象所苦，也導致她始終無法結交親密的友人。
就在某日，凜寧首次受政府任命了討伐任務，她運用術士的力量召喚出了神明──八雲。不同於其他人，八雲的面孔在凜寧眼中清晰可見。儘管不知原因為何，她依然與八雲一同前往現場。雖然凜寧她們一一消滅了出現的怪異，但此時卻出現了一隻擁有「核心」、不管打倒幾次都會重生的異常怪異。
【角色一覽】
MV造型「八雲」、新年造型「奈特梅雅」「魔奇亞」登場！
在動畫中與「凜寧」並肩作戰的「八雲」，也將以全新MV造型登場！同時「奈特梅雅」「魔奇亞」也換上了可愛的和服造型，與大家共同迎接新的一年！以上3位角色也將於「新年！特別額外附贈 超獸神祭」期間限定出現！千萬別錯過！
【角色一覽】
動畫中的強敵再次擋道？全新超究極冒險期間限定登場！
當動畫強敵強勢襲來，各位彈珠好手有信心戰勝他們嗎？全新超究極關卡「憤怒的世界使 昂格厲」與「空虛的世界使 諾威亞」將期間限定登場！若玩家分別編入「壽限無」「凜寧」成功擊敗他們，還可以獲得特別的貼紙！與動畫中的強敵一決勝負吧！
【角色一覽】
初次降臨日期：
12月29日（一）18:00
初次降臨日期：
1月1日（四）18:00
「石川五右衛門」獸神化・改解禁！
接下來參加這場新年狂歡的是，聲威震天的怪盜「石川五右衛門」！她的獸神化・改型態已於12月28日正式解禁，過去推出的期間限定版本角色，這次也會一同換上新姿！準備好獸神龍跟其他獸神化素材迎接她吧！
【獸神化・改解禁時間】2025年12月28日（日） 22:00起
【角色一覽】
錯過等明年！年底特別轉蛋輪番上陣！
每年只有一次的超值轉蛋又要來了！12月29日～31日多種跨年轉蛋輪番開跑，一定要把握住這個年度最佳的角色入手機會！祝大家歐氣滿滿迎新年！
12月29日～31日限定！「年底倒數特別篇！激獸神祭」開跑！
今年的「年底倒數特別篇！激獸神祭」將舉辦3天，初次轉蛋（包含初次單抽與初次10連）時★5以上角色出現機率高達24％！將心儀角色帶回家的最好時機，千萬別錯過！
【舉辦期間】2025年12月29日（一） 0:00～12月31日（三）23:59
12月29日限定！「保證1體α轉蛋」與「今年最後機會！必出未獲得角色轉蛋」開跑！
「保證1體！α轉蛋」為只會轉出期間限定角色的特別轉蛋，並保證1體是★6角色！只有10連方式，每人僅限抽一次。
此外今年也會推出「今年最後機會！必出未獲得角色轉蛋」！僅限一次10連，保證可以轉出1體★6「未獲得角色」，也有機會轉出限定角色喔！
【舉辦期間】2025年12月29日（一） 0:00～23:59
12月30日限定！「2025年回顧轉蛋」開跑！
獲得2025年新角色的大好機會！12月30日將舉辦「2025年回顧轉蛋」，只有10連一種轉蛋方式，轉出的★5或以上角色保證是於2025年新登場的角色（不包含新年＆MV造型的角色）！
過去回顧轉蛋每人最多能抽兩次，然而今年在各抽完一次10連之後，就可再獲得各抽一次機會，此外自第3次起的上半年・下半年10連轉蛋，可從上半年或下半年任一方開始抽！
【舉辦期間】2025年12月30日（二） 0:00～23:59
12月31日限定！「可抽2次！保證★6全明星大集合感謝轉蛋」與「瞄準屬性！保證限定10連轉蛋」開跑！
2025年最後一天，也有兩種超值轉蛋等你來抽！
首先是「可抽2次！保證★6全明星大集合感謝轉蛋 〜跨年日限定〜」！只有10連一種轉蛋方式，「第1次10連轉蛋」保證最少會出現2體★6角色，「第2次10連轉蛋」更保證最少會出現3體★6角色，並且當中有1體必定是限定角色！
而抽完2次全明星大集合感謝轉蛋後，就可以抽轉蛋「瞄準屬性！保證限定10連轉蛋」，可以選擇想要的屬性，並且同樣有1體必定是限定角色！
【舉辦期間】2025年12月31日（三） 0:00～23:59
※各轉蛋的詳情請參考怪物彈珠官方網站公告。
「2025-2026怪物彈珠跨年＆活動賀新歲」第二彈陸續開跑！登入就送寶珠交換券！
只要登入就能拿寶珠交換券，不要錯過來自《怪物彈珠》的跨年福利！12月29日（一）4:00～1月3日（六）3:59期間內登入遊戲，每天都會贈送「寶珠交換券」2張，「寶珠交換券」最多可獲得等同50個的「寶珠」！另外，各種期間限定冒險「特級L之園」等活動也將再度登場，更有怪物箱欄位贈送！福利好康拿不完，不要忘記登入遊戲喔！
「傲拉龍硬幣活動」元旦開跑！福利加「馬」等你挑戰！
新年第一場聚會！「New Year Reloaded！2026怪物彈珠元旦特別直播」不見不散！
2026年的元旦，和《怪物彈珠》的新年第一場聚會等你參與！
《怪物彈珠》將於2026年1月1日在官方YouTube頻道舉辦「New Year Reloaded！2026怪物彈珠元旦特別直播」！這次將與康妮、Log、熊貓以及瀧等各位彈珠好手們非常熟悉的來賓們，一起欣賞動畫《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》，和大家度過一個特別的元旦！
既有溫情滿滿的 2025 年回顧，也有圍繞「禁忌詞」的極限心理戰、體力與技術的雙重考驗等待各位來賓。當然也少不了新年手氣王爭霸戰！究竟誰能一發入魂抽到「凜寧」呢？這場注定不平靜的元旦聚會邀您同樂！
本次特別加碼舉辦「觀眾限定抽獎活動」，只要同步收看直播並收集隨機公布的關鍵字，就有機會獲得限定特製的「《怪物彈珠 終焉世界 重裝上陣》LED裝飾畫」，以及GASH點數等豐富好禮！收集越多關鍵字，中獎機會就越高喔！好康活動只限同時線上觀看的彈珠好手們參加，不參加就太虧啦！邀請親朋好友一起來看直播吧！
節目來賓
✧ 康妮
✧ 蘿特
✧ 熊貓
✧ Log
✧ 瀧
節目表
※節目時間皆為暫定，可能因現場狀況進行調整，敬請見諒。
－
以上內容為廠商提供資料原文
