《怪物彈珠》首次聯動《超時空要塞》！活動送六星「弗蕾亞&颯」與特玉等獎勵

株式會社MIXI所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與《超時空要塞7》《超時空要塞F》《超時空要塞Delta》的首次合作活動將於12月14日（日）12:00起開跑！「銀河妖精」等多位人氣歌姬將齊聚登場，登入遊戲還可獲得1體★6合作角色喔！一起來看看有哪些精彩的活動吧！

《怪物彈珠》與《超時空要塞7_F_Delta》首次合作活動將於12月14日（日）1200起開跑（來源：怪物彈珠官方提供）

【合作活動期間】2025年12月14日（日）12:00～2026年1月2日（五）11:59

《超時空要塞7/F/Delta》合作活動懶人包

☆【轉蛋】：「Walküre」「蘭花・李」「雪露・諾姆」等角色於轉蛋中登場

☆【禮包】：「Fire Bomber 熱氣巴撒拉＆米蓮・弗雷亞・吉納斯」於合作活動新手禮包中登場

☆【冒險】：「伐折羅女王」等角色於合作冒險中登場

☆【任務】：完成「演唱會防衛任務」獲得角色「奏芽・巴卡妮雅＆梅瑟・伊勒費爾德」等獎勵

☆【福利】：活動期間登入可獲得合作角色「弗蕾亞・維恩＆颯・英麥曼」等獎勵

轉蛋「超時空要塞系列」開跑！

在本合作活動中，「Walküre」「蘭花・李」「雪露・諾姆」「颯・英麥曼」「早乙女有人」將在期間限定轉蛋中登場。超時空維納斯、超時空灰姑娘以及銀河妖精等人氣歌姬將會為大家帶來怎樣精彩的演出呢？記得登入遊戲確認喔！

關於本合作活動的詳情，請於官方網站內的公告確認。

＜轉蛋活動期間＞2025年12月14日（日）12:00～2026年1月2日（五）11:59

轉蛋「超時空要塞系列」開跑 人氣角色大集結！（來源：怪物彈珠官方提供）

【合作活動轉蛋登場角色】

火屬性 ★6超時空維納斯 Walküre（獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

木屬性★6 超時空灰姑娘 蘭花・李（獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

光屬性★6 銀河妖精 雪露・諾姆（獸神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

水屬性★5 Delta小隊 颯・英麥曼（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

闇屬性★5 S.M.S骷髏小隊 早乙女有人（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

合作活動新手禮包登場！獲得「巴撒拉＆米蓮」的大好機會！

購買「超時空要塞系列 合作活動新手禮包」，就能以運氣5＆等級「極」＆「＋值」MAX狀態獲得「Fire Bomber 熱氣巴撒拉＆米蓮・弗雷亞・吉納斯（★6）」。此外，還能獲得任選鈴及體力罐等推薦給新手的道具組合！「Fire Bomber 熱氣巴撒拉＆米蓮・弗雷亞・吉納斯」只能透過合作活動新手禮包入手，每人限購1次！

【販售期間】2025年12月14日（日）12:00～2026年1月2日（五）11:59

【合作活動新手禮包】

合作活動新手禮包登場！將可入手「Fire Bomber 熱氣巴撒拉＆米蓮・弗雷亞・吉納斯（★6）」（來源：怪物彈珠官方提供）

【合作活動新手禮包限定角色】

火屬性★6 Fire Bomber 熱氣巴撒拉＆米蓮・弗雷亞・吉納斯（獣神化）（來源：怪物彈珠官方提供）

「伐折羅女王」等角色的合作活動冒險登場！

「伐折羅女王」的超究極冒險登場！本冒險中根據突破的BATTLE數量，作為獎勵可以獲得「Triangler 雪露＆蘭花＆有人」！

同時「瑪機奈・中島＆蕾娜・普勞拉」、「米海爾・勃朗＆可蘭・可蘭」、「麥克斯米利安・吉納斯＆米莉亞・法莉娜・吉納斯」、「齊斯・艾洛・溫迪米爾」、「布雷拉・史登」會在合作活動冒險中登場！邀請各位彈珠好手挑戰獲得獎勵喔！

【合作活動冒險中登場的角色】

火屬性★5 Walküre 瑪機奈＆蕾娜（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

水屬性★5 S.M.S小隊 米海爾＆可蘭（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

木屬性★6 馬克羅斯7號船隊 麥克斯艦長＆米莉亞市長（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

光屬性★6 空中騎士團白騎士 齊斯・艾洛・溫迪米爾（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

闇屬性★6 銀河船隊殘存部隊 布雷拉・史登（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

火屬性★6 Triangler 雪露＆蘭花＆有人（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

登入印章及特別任務中也可以獲得新角色！

合作活動期間中還會出現特別任務「演唱會防衛任務」，成功挑戰任務就可獲得合作角色「哀傷的AXIA 奏芽＆梅瑟」！ 上述角色在合作活動期間內，能夠以原本的運氣值加上「運氣+99」的效果使用。同時只要於期間內登入，每天皆可獲得「共鳴的兩人 弗蕾亞＆颯」8體！還可以獲得特玉以及合作活動限定讚貼圖等獎勵喔！

【登入印章/普通轉蛋可獲得角色】

水屬性★6 共鳴的兩人 弗蕾亞＆颯（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

【完成演唱會防衛任務可獲得角色】

光屬性★6 哀傷的AXIA 奏芽＆梅瑟（進化）（來源：怪物彈珠官方提供）

