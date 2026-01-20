《恨女的逆襲》全台衝出佳績 女主角街頭拉客「騎士也不放過」

記者潘鈺楨報導／金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》16日上映4天，好評不斷票房開紅盤逾280萬。監製何平、導演李宜珊，主演林怡婷、黃惟、游安順、田翔元等全台映後跑透透，回饋粉絲熱情。導演李宜珊與女主角林怡婷、黃惟，還有在戲院內外打拳擊暖身的神秘儀式。許多觀眾反應：「片名有恨，但電影沒有，感受到的是滿滿的愛！」

戲中展現強大爆發力的林怡婷，私下其實是極度害羞內向的「大I人」。為了替作品造勢，她豁出去克服社交恐懼，在街頭隨機搭訕路人推薦電影，甚至在搭乘摩托車等紅燈時，也不忘對身旁騎士喊話：「最近有一部《恨女的逆襲》很好看喔！」熱血行徑讓工作人員既佩服又好笑。

在映後活動中，她更花招百出，現場還原劇情中的「拋塑膠袋」才藝與拳擊演出。林怡婷感性分享，最令她難忘的是一位剛歷經喪母之痛的觀眾，哽咽表示在電影中得到了巨大的安慰。導演李宜珊回憶：「當事人分享完心得忍不住淚崩之後，她隔壁兩個女生紛紛把頭別過去也開始哭，後來我轉頭看，連田翔元站在台上也都哭了」

演員黃惟也為戲付出極大心血。原本體態纖細的她，為了符合拳擊手體格硬是增重8公斤，訓練期間傷痕累累。如今電影上映，母親看完後的一番話讓她紅了眼眶。黃惟表示：「我媽知道我試鏡那半年天天哭，她看完安慰我說，角色『小貞』的內心比我強大很多，希望我也能學會那種不內耗、不糾結的勇氣。」更笑稱媽媽已經在「敲碗」想看拳擊隊被剪掉的花絮。

許多觀眾表示，入場前原以為是典型的「勵志奪冠」電影，看完後才驚覺這是一部拆解社會枷鎖的深刻之作。影評人們紛紛給出極高評價：「本土版《登峰造擊》」，更有觀眾感悟：「這部片不談功成名就的『成功學』，而是轉身重新定義勝負。」高達九成的觀眾在社群平台上盛讚，《恨女的逆襲》值得獲頒「全體演出獎」，驚嘆毫無拳擊底子的演員們竟能練到如職業選手般的專業狀態。片名雖有「恨」，帶給觀眾的卻是滿滿的愛與理解。《恨女的逆襲》現正全台熱映中。

