《恨女的逆襲》金牌國手當動作設計入圍金馬 女主角搶新演員「很幸福」

林怡婷憑藉《恨女的逆襲》入圍金馬62最佳新演員。（圖／華映）

曾於2023年獲得金馬創投百萬首獎的電影《恨女的逆襲》，一舉入圍第62屆金馬獎最佳新演員及最佳動作設計兩項大獎。女主角林怡婷首次演出電影長片即獲提名，她感性表示：「可以入圍我很幸福，謝謝宜珊導演，你是我心目中最棒的存在。」該片在金馬影展的影人場次已秒殺完售，可見觀眾的高度期待。

《恨女的逆襲》故事以林怡婷飾演的少女家玲為視角，刻畫她面對日漸疏離的家庭關係，父親外遇不斷、母親沉迷賭博。身為長女的家玲，在分擔沉重家計的同時，渴望透過自己的力量，在世界中找到自我定位。

在乍看正義的拳擊教練蔡振南的鼓勵下，家玲與夥伴們一同歷練了社會的真假。面對賭局的誘惑、或是上節目賺快錢的捷徑，她該如何堅守信念並做出取捨，成為故事的核心。

金馬執委會執行長聞天祥在公布入圍時，特別點出林怡婷的表現難度：「在電影中要接受拳擊的訓練，但她演的又不是職業而是業餘，要拿捏懂打拳，又不能太會打拳，展現了很大的張力！」

《恨女的逆襲》是導演李宜珊（曾獲金馬最佳短片）的首部劇情長片，其創作起心動念是來自她2007年的紀錄片《下一秒．無限》，該片記錄了亞洲盃女子拳擊錦標賽金牌國手陳嘉玲如何突破環境限制。在《恨女的逆襲》中，陳嘉玲也和動作指導黃泰維一同入圍本屆金馬獎最佳動作設計，可說是從紀錄到劇情，對拳擊精神的持續致敬。

導演李宜珊沉澱十多年後，將複雜的家庭背景、童年缺憾以及對社會的無力與框架等議題，匯集成這部劇情片，探問邊緣人物該如何為自己的人生打拚。電影集結了蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜、黃冠智、夏靖庭等實力派演員，多場真情流露的即興演出，拍攝時就讓幕前幕後工作人員感動落淚。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導