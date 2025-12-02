Yahoo奇摩遊戲編輯部

《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》繁中版正式開張,開服活動送節慶服裝與10連抽

卡娜赫拉的小動物」日本原作授權的全新消除類休閒遊戲《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》正式登場！可愛魅力席捲全台，迷倒千萬粉絲的《卡娜赫拉的小動物》在手機上開設專屬飯店啦！繁體中文版於12月2日正式上線，玩家們終於能與「P助與粉紅兔兔」等熟悉角色一起打造專屬的夢幻大飯店，展開療癒滿點的遊戲體驗。喜歡《卡娜赫拉的小動物》的粉絲及熱愛消除類休閒遊戲的玩家千萬別錯過！

「卡娜赫拉的小動物 」日本原作授權消除類休閒遊戲《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》繁中版本正式上架(來源:智寶官方提供)
「卡娜赫拉的小動物 」日本原作授權消除類休閒遊戲《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》繁中版本正式上架（來源：智寶官方提供）

為慶祝繁中版本的推出，《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》遊戲官方更推出了獨家「P助與粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」，一定要收藏！「粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」只要透過購買服裝禮包即可獲得；「P助 珍珠奶茶服裝」，則有機會透過轉蛋獲得！期間限定務必把握機會參加！

《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》為慶祝繁中版上線,推出期間限定「P助與粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」,超稀有造型一定要獲得!(來源:智寶官方提供)
《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》為慶祝繁中版上線，推出期間限定「P助與粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」，超稀有造型一定要獲得！（來源：智寶官方提供）
《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》為慶祝繁中版上線，推出期間限定「P助與粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」，超稀有造型一定要獲得！（來源：智寶官方提供）
《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》為慶祝繁中版上線，推出期間限定「P助與粉紅兔兔 珍珠奶茶服裝」，超稀有造型一定要獲得！（來源：智寶官方提供）

不僅如此，為了慶祝盛大上線更推出了許多獎勵活動。只要登入就可以獲得虛擬寶物與新服裝的獎勵；用LINE傳送邀請訊息給３名好友，更可以獲得夢幻星星轉蛋10連抽！透過故事通關就有機會獲得不同道具，限定期間內破到故事3-1更可以獲得SR咖啡廳制服造型的敬語兔兔！

  • 慶祝繁中版上線推出超豐富的遊戲內容！

LINE好友活動_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店(來源:智寶官方提供)
LINE好友活動_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店（來源：智寶官方提供）
故事通關活動_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店(來源:智寶官方提供)
故事通關活動_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店（來源：智寶官方提供）
登入獎勵活動_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店(來源:智寶官方提供)
登入獎勵活動_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店（來源：智寶官方提供）

12月更不能錯過特別推出的聖誕節限定活動！即日起，於台灣大哥大APP完成指定任務，即可獲得聖誕節限定服裝，讓粉紅兔兔穿上超可愛的節慶造型陪你共度溫馨節日。而至台灣大哥大隨帳收頁面完成指定任務，還可獲得超豪華虛擬寶物組合：夢幻星星180個、金幣500個、彩色炸彈3個，豐富獎勵限時開放，千萬別錯過。

遊戲規則簡單直覺，只要將三個相同圖案連成一列或一排，就能享受暢快的消除體驗。遊戲結合原創世界觀設計，推出多種趣味機制。隨著故事推進，玩家將逐步修復並擴建飯店，每完成一層樓就會迎來更多特別角色，並獲得硬幣與豐富獎勵。人氣角色「P助與粉紅兔兔」、「那那喵咪」、「敬語兔兔」等，將透過專屬故事一一登場，陪伴玩家完成任務。玩家還能蒐集並自由擺設各種家具，打造獨一無二的客房，或前往其他玩家的飯店體驗不同風格的樂趣。

《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》以滿滿的療癒感為特色，融合「卡娜赫拉的小動物」的經典角色與全新飯店主題，打造屬於玩家自己的夢幻空間。無論是收集可愛造型、體驗趣味消除關卡，或是與好友互訪交流，都能感受卡娜赫拉的小動物世界獨有的輕鬆與溫暖。《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》將於12月2日正式上線，玩家可於App Store與Google Play商店下載，一同展開最可愛的飯店經營冒險。

  • 《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》與台灣大哥大APP、台灣大哥大隨帳收合作，推出遊戲上架期間限定活動。

台灣大哥大APP_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店(來源:智寶官方提供)
台灣大哥大APP_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店（來源：智寶官方提供）
台灣大哥大隨帳收_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店(來源:智寶官方提供)
台灣大哥大隨帳收_悠閒消消樂卡娜赫拉的小動物豪華大飯店（來源：智寶官方提供）

