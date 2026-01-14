《悲慘世界》原聲、百老匯巨星 Bradley Jaden來台震撼開唱

記者潘鈺楨報導／活躍於倫敦西區與百老匯、享譽國際的音樂劇巨星布萊德利賈登（Bradley Jaden），將於2026年3月1日首度在臺北國家音樂廳舉辦個人演唱會《Bradley Jaden LIVE IN TAIPEI》。

布萊德利賈登於 2025年《悲慘世界》40週年紀念版音樂會（Les Misérables Staged Concert Spectacular World Tour）中飾演傳奇角色「賈維爾」，以渾厚深沉的嗓音與極具張力的戲劇詮釋，征服全臺觀眾，獲得劇迷一致盛讚，並被譽為當代最具代表性的賈維爾詮釋者之一。此次《Bradley Jaden LIVE IN TAIPEI》演唱會，他將演唱多首經典音樂劇名曲，讓觀眾親身感受其震撼人心的歌聲與無可取代的舞台魅力。

作為備受全球推崇的音樂劇演員，布萊德利曾演出多齣重量級製作，包括《悲慘世界》中的安佐拉（Enjolras）與賈維爾、《魔法壞女巫》（Wicked）的費耶羅王子（Fiyero）、義大利里雅斯特新版《歌劇魅影》中的拉烏爾（Raoul）、《史瑞克音樂劇》（Shrek The Musical），以及卡麥隆・麥金塔許製作、史蒂芬・桑坦全新作品《老朋友》（Old Friends）。自2024年起，他隨《悲慘世界》40週年紀念版音樂會展開世界巡演，足跡遍及倫敦、臺北、東京等地，進一步奠定其在當代音樂劇界的領銜地位。

布萊德利的個人演唱會《Bradley Jaden Live》自2024年起巡演義大利、紐約、倫敦與布達佩斯，在紐約場更邀請三度東尼獎得主柏娜黛特・彼得斯（Bernadette Peters）擔任特別嘉賓，場場締造亮眼口碑與票房佳績。

本次臺北演唱會將搭配現場樂團演出，曲目橫跨《悲慘世界》、《歌劇魅影》、《魔法壞女巫》、《窈窕淑女》等多部經典音樂劇作品。布萊德利更將邀請另一位音樂劇巨星班・佛斯特（Ben Forster）擔任特別嘉賓；班・佛斯特以演出倫敦西區與世界巡演《歌劇魅影》中的魅影，以及《萬世巨星》（Jesus Christ Superstar Arena Tour）巨蛋巡演聞名而聞名，兩位頂尖男聲同台，勢必掀起音樂劇迷最期待的夢幻共演。演出將於今年3月1號(日)下午6點半，於台北國家音樂廳盛大舉行。

