《情感的價值》影評：一個滿懷怨氣的人、很難去愛！

挪威電影《情感的價值》橫掃金球獎八項大獎提名，四位主演更全數上壘。（圖／海鵬提供）

【文/香功堂主】入選今年奧斯卡獎最佳國際電影 15 強名單的《情感的價值》，是《世界上最爛的人》導演 Joachim Trier 新作，他的作品常有一股憂鬱氣息，《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》和《情感的價值》都是如此，影片敘事輕淡，無意讓觀眾大哭，卻有情感的後座力。

「這裡面有很多好東西，充滿了情感的價值。」《情感的價值》

《情感的價值》敘述諾拉的父親古斯塔夫是知名導演、母親是心理醫生。父母親離異後，父親選擇離開孩子身邊。諾拉和妹妹安涅絲與母親一起生活。安涅絲長大後結婚生子，有一個平凡的家庭，諾拉成了知名的劇場演員。母親過世時，多年不見的父親突然回到家中，他寫了個劇本，希望交由諾拉演出......

《情感的價值》講述一位曾經風光卻忽略家庭的導演，試圖與兩個女兒重新建立情感連結的故事。左為史戴倫史柯斯嘉、右為蕾娜特萊茵斯薇。（海鵬提供）

《情感的價值》（Affeksjonsverdi）開場，「旁白」說著對古斯塔夫老家的想像，一棟房子見證了數代家庭的成長、生命的起落與聚散離合。房子會怎麼看待住在它屋內的人？喜歡人聲鼎沸的熱鬧，或是安靜的生活？房子不會說話，只能從旁觀察，它看見了一切，卻無法道出心聲。某方面來說，人或許也是如此，生活在一起的家人，真能懂得彼此的心情嗎？或者有些心事，終究難以被說出口？

古斯塔夫的老家建好未久，家人便發現牆面有一道裂痕，即使如此，房子依然撐了下來。那道早在古斯塔夫出生之前就存在的裂痕，就像是他的母親卡琳的內心狀態影射。古斯塔夫的母親卡琳是二戰下的受害者，曾被關押在集中營，雖然最後幸運離開，精神面的悲傷與恐懼卻難以癒合，最終，卡琳在兒子離家上學的一日，選擇結束生命。

史戴倫史柯斯嘉過往曾在《龍紋身的女孩》和《沙丘》飾演反派，這次一反形象，注入真實情感與幽默感。（海鵬提供）

接著我們看回諾拉在片中的首次出場，她準備登台演出，巨大的焦慮感襲來，導致諾拉遲遲不敢踏出走向舞台的那一步。焦躁不安的諾拉頻頻抱怨戲服令她喘不過氣，她用力撕毀服裝，在場的工作人員趕忙阻止，並且在短時間內，暫時用膠布與訂書針補起衣服。隨後，諾拉順利登場演出，並獲得滿堂場。

這場戲，完美地與後來的劇情發展契合。人們站在房子的外圍，看不出房子內會有一道裂縫，一如旁人看待卡琳或諾拉，也覺得她們看起來與他人無異，看不見兩人內心的傷痛。

「一個滿懷怨氣的人，很難去愛。」《情感的價值》

卡琳的自殺，成了古斯塔夫內心的痛，他或許曾反覆自問「為什麼？」卻得不到答案。古斯塔夫後來成為坐在攝影機後方的電影導演，他說自己不懂攝影機外的世界。身為導演，不僅是要把腦海中的想像變成影像，也得透過觀察與田調，拆解一部作品的內在精神。

因此，《情感的價值》的結構變成了向外擴散的水波：卡琳的早逝，引導成為導演的古斯塔夫，不斷透過戲劇去理解母親（曾拍過母親兒時的故事），多年後的全新創作，看似依舊是從母親的視角出發，事實上，卻是在憂鬱的母親身上，看見了諾拉的相同困境，而想要藉由這部作品，與女兒（以及母親、自我）達成某種程度的和解。

親人間的關係，往往不是平行線，而是錯綜複雜的交叉線，剪不斷理還亂，在這樣難解的關係中，就算用戲劇的方式表現，觀眾也可能只看出其中的些許端倪，無法正中命題的核心。因此，古斯塔夫在諾拉拒絕演出邀請後，改由美國演員瑞秋擔綱女主角，瑞秋雖然答應了古斯塔夫的邀約，卻很敏銳地觀察到，導演（古斯塔夫）和他的作品（女兒們）之間，存在著一道身為外人的她，無法跨越（理解）的鴻溝，因此決定退出，交由古斯塔夫和諾拉自行梳理彼此間的問題。

創作的動力，來自想把心中的話說出來、想要撫平內心的傷痛、想要做出某種贖罪、想要讓沉淪在憂鬱深淵的人有機會爬出低谷的慾望，或者，只是想要能有再一次的機會（戲劇就是一種重現），讓一個破碎的家（心）得以重圓（癒合）。

《情感的價值》總計6項大獎入圍，稱霸第38屆歐洲電影獎提名。（圖／海鵬提供）

《情感的價值》是家庭通俗片、也探討了藝術與自我揭露的關係，但我們若從卡琳的故事線來看，這部片也觸及了二戰歷史，以及這段往事對一個家庭（國家、人民）帶來的深遠且廣泛的傷害（綿延多個世代的悲劇）。電影裡，古斯塔夫用創作去修復他和家人的關係，雖然有可能只是利用家人的故事，讓他再次被世界影壇看見，但換個角度看，我們也能將片中父女關係的修補（父親看見女兒的憂鬱），視作對歷史悲劇的檢視（理解二戰受害者與家庭的傷痛），因為傷痛終被看見，而讓失衡孤寂的心，暫時找到了一處避風港。

最後，《情感的價值》從開場就有旁白在帶領著觀眾走進故事之中，旁白的視角聽起來像是諾拉的口吻，但聲音聽著卻不年輕。我忍不住想，這個旁白或許是古斯塔夫老家的聲音，甚至口述的人可能是自殺的卡琳，看顧著兒子古斯塔夫，也看顧著她來不及認識的孫女諾拉與安涅絲，靜靜守護，帶著他們走向解脫。

