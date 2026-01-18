《情感的價值》橫掃歐洲電影獎！女主角驚喊：誰來賞我一巴掌

第38屆歐洲電影獎在台灣時間18日早上舉行頒獎典禮，挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）的新片《情感的價值》橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角、最佳劇本和最佳配樂六項大獎，成為本屆最大贏家。

榮獲最佳女演員的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇曾以尤沃金提爾執導的《世界上最爛的人》榮登坎城影后，卻在當年歐洲電影獎晉級失利，如今終於封后，讓她簡直不敢相信，更激動到引用片中的台詞驚呼：「誰來賞我一巴掌！」她也呼籲觀眾在物慾橫流的現代，能如電影般重新找回「情感的價值」，「這座獎屬於所有對生活感到迷惘，卻仍努力尋找連結的人。」

廣告 廣告

史戴倫史柯斯嘉和蕾娜特萊茵斯薇在《情感的價值》飾演感情疏離的父女。（圖／海鵬提供）

蕾娜特萊茵斯薇也感謝導演尤沃金提爾對她的信任，謝謝導演「創造了一個讓女性角色能如此混亂卻又如此美麗的空間」，並向飾演她父親的史戴倫史柯斯嘉致意，稱讚和他對戲像是「一場最高等級的靈魂搏鬥」，讓她順利完成這個角色。

瑞典男星史戴倫史柯斯嘉則以《情感的價值》榮獲最佳男演員，他日前才剛奪下金球獎最佳男配角，一句「這感覺就像回到了家」，展現了他對歐洲電影圈的深厚情感，也是他相距28年後再度獲得歐洲電影獎的肯定。有趣的是，他改口在榮獲金球獎時說自己太老的玩笑話，「我不覺得我太老」。

尤沃金提爾執導的《情感的價值》獲得歐洲電影獎六項大獎。（圖／海鵬提供）

尤沃金提爾則獲得最佳導演、最佳劇本，得獎時他難得提及自己祖父伊力克羅恆（Erik Løchen）二戰期間是挪威反抗軍成員，出獄後成為導演，作品曾入選坎城影展，卻因生不逢時，當時缺乏電影聯盟組織，一生僅拍了兩部電影。尤沃金提爾認為電影能在黑暗中創造同理心，因此呼籲大家守護電影院，「藝術能在黑暗中幫助我們，與陌生人一起在電影院裡歡笑、流淚，從中學習如何成為一個人，並創造同理心。」

《情感的價值》將於1月23日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導