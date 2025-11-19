《情感的價值》歐洲電影獎入圍大贏家！男女主角有望闖進奧斯卡

第38屆歐洲電影獎公布入圍名單，挪威電影《情感的價值》入圍六項大獎，為最大贏家，包括最佳影片、導演、編劇、歐盟觀眾電影獎（LUX Audience Award），史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）提名最佳男主角，蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）提名最佳女主角。

《情感的價值》是蕾娜特萊茵斯薇繼《世界上最爛的人》後，再度與導演尤沃金提爾攜手合作的新片。劇情描述，一位曾經風光的電影導演試圖修復和兩個女兒之間的疏遠關係。本片在歐洲各地及美國都開出票房佳績，史戴倫史柯斯嘉、蕾娜特萊茵斯薇也被看好能闖進奧斯卡影帝影后提名。

史戴倫史柯斯嘉、蕾娜特萊茵斯薇入圍歐洲電影獎影帝影后。（圖／海鵬提供）

今年歐洲電影獎最佳影片部分，總計入圍15部影片，包括劇情片《情感的價值》、《穿越地獄之門》、《只是一場意外》、《聽見墜落之聲》、《Sirāt》，前四部分別代表挪威、西班牙、法國、德國角逐2026年奧斯卡最佳國際電影，還有五部動畫長片和五部紀錄片共同競逐。

目前在金馬影展大獲觀眾好評的動畫《再見未來男孩》，由鬼才導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導，奧斯卡影后娜塔莉波曼擔任監製並參與配音。該片繼榮獲今年安錫動畫影展最佳影片水晶獎後，更一舉入圍歐洲電影獎最佳影片、最佳動畫片及青年觀眾獎三項大獎，成為今年另一焦點。

《再見未來男孩》由娜塔莉波曼擔任監製並參與配音。（圖／海鵬提供）

第38屆歐洲電影獎頒獎典禮將於1月17日在柏林舉行，由5400位歐洲影藝學院會員投票選出得獎者。典禮上亦將頒發終身成就獎給兩度提名奧斯卡的挪威女星兼導演麗芙烏曼（Liv Ullmann），以及頒發「歐洲世界電影成就獎」予《盜墓奇美拉》、《幸福的拉扎洛》義大利女導演艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導