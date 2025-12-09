《情感的價值》金球獎八項提名！四位主演全上榜「大滿貫式入圍」

《情感的價值》入圍金球獎八項大獎。（圖／海鵬提供）

第83屆金球獎公布入圍名單，挪威電影《情感的價值》一舉提名劇情類最佳影片、最佳非英語片、最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳男配角以及兩席最佳女配角，四位主演蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、艾兒芬妮（Elle Fanning）、嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）皆成功上榜，堪稱「大滿貫式入圍」。

導演尤沃金提爾（Joachim Trier）接獲喜訊時，正和史柯斯嘉在巴黎出席《情感的價值》特映會，現場更有法國傳奇影后伊莎貝雨蓓到場力挺。提爾笑說，他才剛踏進飯店房門，編劇老搭檔艾斯基佛格（Eskil Vogt）就立刻傳來訊息：「兄弟，提名要開始了！」兩人隨即邊通話邊盯著直播，看著入圍名單一個接一個冒出來，他又驚喜又感動直呼：「所有人都被看見，真是太棒了！」認為出色的演員得到他們應得的讚揚。

《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇入圍金球獎劇情類電影最佳女主角。（圖／海鵬提供）

《情感的價值》劇情描述，出身電影世家的諾拉（蕾娜特萊茵斯薇 飾）在劇場界稱霸一方，妹妹安涅絲（英嘉伊布思朵特李拉歐斯 飾）則選擇回歸家庭。多年未歸的名導父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉 飾）企圖東山再起，向諾拉提出新片邀約，卻掀開一家人未癒的舊傷。被拒絕的古斯塔夫，改邀渴望成名的美國女星瑞秋（艾兒芬妮 飾）接演。欣喜若狂的瑞秋一口答應，卻很快發現自己無意間介入了一場極度私密、充滿親情糾葛的家庭關係。

本片在法國上映已湧進約50萬觀眾欣賞，在美國也有好成績。導演尤沃金提爾非常感謝來自各地影評人協會以及金球獎的關注和提名，「電影受到關注，觀眾才會不斷去電影院。」出身電影世家的他堅持以35mm底片拍攝，並稱《情感的價值》是「一封獻給電影的情書」，能跨過地域受到不同觀眾喜歡，讓他感覺很特別也很開心。

《情感的價值》將於2026年1月23日在台上映。

《情感的價值》導演尤沃金提爾感動電影獲得肯定。（圖／海鵬提供）

