《惡靈古堡》30週年有特別活動？五代女主角配音員：「3月有有趣的事發生！」

由 Capcom 打造的生存恐怖殭屍遊戲系列《惡靈古堡》在 1996 年推出第一部作品以來，隨著《惡靈古堡》二代的成功，以及近年來重製版作品的推出，在過去 30 年中已經成為了 Capcom 旗下最暢銷的遊戲系列。接下來除了 2 月 27 日的新作《惡靈古堡 安魂曲》外，Capcom 似乎對於這個經典遊戲系列又有更多動作，曾在《惡靈古堡5》中替女主角席娃·亞洛瑪配音的 Eva La Dare 暗示，接下來三月份似乎會有一些「有趣的事情」發生。

(Credit:Capcom)

《惡靈古堡5》女主角席娃·亞洛瑪的配音員 Eva La Dare 日前在 X 上發布了一段影片，表示 3 月份會有一些「有趣的事情」，並且在文中也特別標註了《惡靈古堡》30 週年活動，似乎間接證實了 Capcom 接下來在《惡靈古堡 安魂曲》上市後，仍然準備了特別活動來慶祝這個經典遊戲系列的 30 週年里程碑。

這個影片發布後就引起了許多粉絲的猜測，由於貼文中也有特別標註《惡靈古堡5》，因此就有人猜這次 30 週年是否要順勢宣告《惡靈古堡5》重製版的推出，又或者可能會將五代劇情搬上大銀幕。不過，或許大家並不用猜太久，因為如果有《惡靈古堡》30 週年特別活動，Capcom 肯定很快就會宣布新消息。