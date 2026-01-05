《惡靈古堡 生存兵種》宣布參加2026台北電玩展，體驗台灣首次試玩獲取紀念贈品

Aniplex 株式會社宣布，與 JOYCITY Corporation共同開發的智慧型手機新作策略遊戲《Resident Evil Survival Unit》（中譯：惡靈古堡 生存兵種），將參加於 2026 年 1 月 29 日（四）至 2月 1 日（日） 舉辦的 2026 Taipei Game Show 台北電玩展。

惡靈古堡 生存兵種（來源：惡靈古堡 生存兵種官方提供）

本作以株式會社 CAPCOM 的人氣遊戲《Resident Evil（惡靈古堡）》系列為基礎，採用專為智慧型手機最佳化的策略遊戲系統，讓玩家能從全新角度體驗該系列的世界觀。結合智慧型手機特有的便利性與策略遊戲所具備的深度玩法，讓玩家能即時與全球玩家連線，在《Resident Evil》的世界舞台上，享受嶄新的生存策略體驗。本作已於 2025 年 11 月 18 日（週二） 起在全球 151 個國家與地區正式上線，並預計於 2026 年初在台灣地區推出服務。

在本次 2026 台北電玩展中，為了讓台灣玩家能夠搶先一步親身體驗本作的魅力，我們特別準備了可實際遊玩的展示區，以及拍照打卡的拍照區。

2026 Taipei Game Show 展出內容

① 試玩首次公開（台灣地區）

在活動會場中，玩家將可親自體驗《Resident Evil Survival Unit》遊戲初期的導入內容。

凡參與試玩的玩家，皆可獲得原創紀念贈品一份，數量有限，送完為止，敬請見諒。

② 開放與人氣角色合照的拍照區

現場將設置《Resident Evil Survival Unit》中登場的里昂・S・甘迺迪（Leon S. Kennedy）、吉兒・范倫坦（Jill Valentine）、指揮官等人氣角色看板，讓玩家能夠與角色一同拍照留念，盡情享受合照樂趣。

Taipei Game Show 2026 活動概要

活動期間： 2026 年 1 月 29 日（四）～ 2 月 1 日（日）

活動地點： 台北南港展覽館（TaiNEX）

主辦單位： 台北市電腦公會（Taipei Computer Association, TCA）