《惡靈古堡4重製版》艾希莉臉模誤轉「紳士版」二創圖，網友笑稱：她沒發現？

《惡靈古堡4 重製版》當年公開飾演艾希莉（Ashley）的臉部模特兒 Ella Freya 後，就讓她在網路上的人氣爆紅；身體模特兒則是知名 Coser Sophie，同樣爆紅。而最近發生了一起有趣的意外插曲，讓 Freya 在沒發現的情況，不小心轉發了同人二創紳士版的艾希莉。

重製版的艾希莉人氣比原版還高。（圖源：Resident Evil 4／Capcom）

起因是有熱情粉絲發文稱讚 Capcom 選擇 Freya 作為艾希莉的臉模是最棒的決定，貼文中還附上了兩張重製版艾希莉的圖片。而 Freya 本人看到後似乎相當開心，隨即轉發了這則貼文在自己 X 上與粉絲互動，卻沒在第一時間察覺圖片中隱藏的「陷阱」。

廣告 廣告

眼尖的網友隨後發現，該粉絲附上的圖片中，雖然第一張是正常的遊戲畫面，但第二張其實是來自同人製作的 3D 紳士向動畫截圖的臉部。這讓不少網友留言：「她是不是沒發現？」、「應該是很開心被稱讚就轉發了」、「不是，你們也太厲害，看臉就知道是同人？」。雖然 Ella Freya 起初可能因為沒仔細看而誤轉，但在眾多網友指出這是一張「紳士圖」的尷尬誤會後，她也悄悄的取消了轉發。

雖然發生了這段小插曲，但 Freya 的人氣確實在《惡靈古堡4 重製版》後直線上升。她在刪除爭議貼文後，改轉發了另一則關於自己的熱門影片，該推文標題寫著「當你交了女朋友 5 秒後會遇到的那種女孩」，是一段她過去拍過的短片。該影片在網路上目前已累積超過 3300 萬次觀看，再次證明了她在全球玩家心目中的超高魅力。