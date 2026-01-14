《惡靈古堡9》「紅色子彈」暗示艾達王？爆料者：這樣想會失望

《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）推出前，卡普空（Capcom）官方宣布將於 2026 年 1 月 16 日先舉辦「Resident Evil Showcase」直播活動，將公開更多遊戲情報。然而，在活動正式開始前，官方釋出的宣傳預告片中一個細節意外勾起社群注意，因為畫面中出現了與眾不同的「紅色子彈」，這立刻讓粉絲聯想到系列中的另一名超人氣角色「艾達·王」（Ada Wong）。

紅色子彈的暗示？（圖源：capcomasia）

然而針對玩家社群的猜測，先前曾準確爆料男主角里昂將會在本作登場的 Dusk Golem，卻出面澆了一盆冷水。他直言表示，那些因為紅色子彈而認定艾達王會登場的玩家「恐怕要大失所望了」。Dusk Golem 指出，在過往的遊戲設定中，她從來沒有使用過紅色的子彈，所以單憑這點就連結到她身上並不合邏輯。

雖然過去里昂和艾達王在劇情中往往命運相連，只要里昂出現基本上都少不了艾達王的蹤跡，目前關於這顆神秘子彈的真相仍眾說紛紜。除了艾達王之外，也有部分說法推測這可能指向另一位穿著紅色外衣的經典角色「克蕾兒」，畢竟 9 代本身就是回到拉昆市，也是當年和里昂一起行動的雙主角之一。