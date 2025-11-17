《惡靈古堡9》原本為開放世界多人遊戲？製作人認為「粉絲渴望被嚇」重回單人遊戲

Capcom（卡普空）《惡靈古堡》系列第 9 代正統續作《惡靈古堡 安魂曲》（Resident Evil Requiem）即將在 2026 年 2 月上市。然而遊戲製作人熊澤雅登最近受訪時透露，整個開發過程並非一帆風順，甚至《惡靈古堡 安魂曲》在長達 6 年的開發週期中，最初其實是一款線上開放世界的多人遊戲。

原本 9 代是多人遊戲？（圖源：Resident Evil Requiem）

根據外媒 Press Start Australia 的訪問，熊澤雅登解釋，為了回應《惡靈古堡》系列粉絲對「生存恐怖」體驗的期待，團隊最終決定放棄多人模式，將遊戲重新改回傳統的單人劇情冒險。他認為粉絲最想要的就是被嚇到的感覺。當然，這也不代表多人模式的開發成果就此白費。

廣告 廣告

熊澤雅登表示，早期他們開發出相當好玩就是不恐怖的多人版本中，有一些有趣的設計元素被保留下來，並融入到現在的單人遊戲版內，確保玩家在感受恐懼的同時，也能享受到遊戲的樂趣。不過，熊澤雅登並沒有透露是哪些元素，為遊戲保留了神祕感，但也明說：「我們不能只是換上新的外觀和新角色，卻提供一模一樣的體驗。那樣效果不會太好。

訪問中，雖然提到《惡靈古堡 安魂曲》這次登上 Switch 2 比起 Switch 還簡單，但也確認不會支援 Joy-Con 2 的滑鼠模式。熊澤雅登說明最初他們確實有嘗試過，但在測試的過程中發現滑鼠模式會讓遊戲玩起來更混亂和複雜，所以最終改成支援 Joy-Con 2 的陀螺儀，也就是體感操作。

其實今年 6 月時，《惡靈古堡 安魂曲》總監中西晃史同樣在官方影片中稍微提到過，團隊曾經嘗試過多人和開放世界玩法，還直接曝光過遊戲畫面。