《惡靈古堡9》新實機揭露！雙主角雙玩法：里昂動作暴力、葛蕾斯回歸恐怖生存

CAPCOM 於 1 月 16 日舉辦線上節目「Resident Evil Showcase」，公開 《惡靈古堡：安魂曲》（惡靈古堡9） 的最新內容。本作預計於 2 月 27 日 推出，登上 PS5、Xbox Series X|S、Switch 2 及 PC 平台，主打「雙主角敘事」與截然不同的遊戲節奏設計。

《惡靈古堡9》將由兩名風格差異極大的角色交錯推進主線劇情。女主角為首次登場的 FBI 分析員「葛蕾斯」，屬於戰力有限、資源稀缺的角色，玩法偏向密閉空間探索與生存抉擇，整體氣氛更接近《惡靈古堡2 重製版》與《惡靈古堡7》的壓迫式恐怖體驗。相對地，系列老面孔里昂則延續其探員身分，以高機動性與強火力應戰，玩法核心明顯朝向《惡靈古堡4》的生存動作路線發展。兩者交替遊玩，將刻意製造緊張與釋放之間的情緒落差，成為本作體驗上的重要特色。

在里昂篇章中，戰鬥系統獲得全面強化，除了更豐富的射擊與體術連段外，玩家還能利用隨身手斧進行防禦與反擊，透過集中攻擊敵人特定部位後再以近戰終結。部分敵人的武器也可被奪取並反用，例如鏈鋸等高破壞力裝備，使戰鬥自由度明顯提升。官方也透露，經歷過無數災難事件後的里昂，將在本作迎來職涯中最嚴峻的一次挑戰。

里昂直接體術準備暴殺一場（圖源：CAPCOM）

葛蕾斯路線則刻意限制彈藥與火力選項，強調「是否交戰」的抉擇壓力。她必須在狹窄空間中利用環境與有限資源生存，其中一把象徵性武器，是與副標題同名的大口徑左輪手槍「安魂曲」，作為關鍵時刻的突破手段。此外，葛蕾斯還能運用感染者血液製作特殊注射劑，一擊引發敵人劇烈反應，為生存策略增添變化。

葛蕾斯走恐怖生存路線（圖源：CAPCOM）

本作也將導入新型態感染者，部分敵人會保留生前行為模式，例如巡邏、清潔或烹飪，使場景探索時的危險感更難預測。操作設定方面，玩家可自由選擇 第一人稱或第三人稱視角，並於遊戲中隨時切換。難度選項也相當完整，休閒模式提供輔助瞄準，適合新手入門，標準（經典）模式則會限制自動存檔，並要求消耗墨水色帶進行手動存檔，回歸系列傳統壓力感。

節目中同時公布多項跨界合作，《惡靈古堡9》將與保時捷與漢米爾頓兩大品牌展開聯名企劃。技術層面方面，CAPCOM 也確認本作將同步登上 GeForce NOW 雲端遊戲服務，並與 NVIDIA 合作導入 RTX 路徑追蹤技術，搭配 DLSS 4 提升效能表現，讓更多 PC 玩家能順暢體驗這款新作。