《惡靈古堡9》新遊戲實機曝光！但試玩者「槍法超差」卻慘被吐嘈
Capcom 旗下大作《惡靈古堡9：安魂曲》在今年的夏日遊戲節上正式宣布，並且確認將在明年 2 月 27 日正式上市後，就吸引了全球粉絲的期待。在故事劇情的部分也確認系列經典舞台「浣熊市」也將回歸，玩家們將跟隨 Alyssa 之女，主角 FBI 探員 Grace Ashcroft 的腳步深入探索故事劇情。而昨（3）天日本就有節目曝光了《惡靈古堡9：安魂曲》的新戰鬥實機片段，不過...操作者的槍法卻引來大家吐槽到底是不是 AI。
從昨（3）天 X 用戶 Waleedx2007 分享的《惡靈古堡9：安魂曲》新實機戰鬥片段中可以看出，這次戰鬥橋段似乎延續了《惡靈古堡2》重製版以來的演出模式，玩家在固定的地點會面對殭屍的攻擊，然後用手中的武器逃出生天。
不過，意外的是試玩者卻連續開了數槍都打不到殭屍，讓從樓梯上殭屍咬到主角 Grace Ashcroft。也引起許多網友吐槽：「一定是遊戲記者」、「這是 AI 嗎？」，也有人猜測，會不會是《惡靈古堡9：安魂曲》的命中動畫還沒做完，才會讓操作者打不到殭屍，並且也有人注意到，這次殭屍攻擊的動畫看起來真的太像《惡靈古堡2》重製版了，因此也引人猜測，會不會這次的戰鬥系統依然沿用，沒有大改。
