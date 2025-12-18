《惡靈古堡9》會降低恐怖感？製作人證實：7代可怕到玩家不敢前進

Capcom（卡普空）系列新作《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）最近終於公開第二名可操作角色「里昂」，讓許多玩家都開始好奇本作的走向。而製作人熊澤雅登最近接受訪問時，就提到《惡靈古堡9》的恐怖程度不會像是《惡靈古堡7》那樣，並確認《惡靈古堡9》或許有機會像是 7 和 8 代一樣，迎來劇情連貫的《惡靈古堡10》。

7代太恐怖，所以9代決定降低恐怖程度。（圖源：Resident Evil 7）

根據外媒 Gametoc 訪問，針對玩家相當在意的恐怖程度，製作人明確表示《惡靈古堡9》不會像《惡靈古堡7》那樣有讓人感到窒息般的恐懼。因為 7 代被團隊判斷認為太過恐怖，所以《惡靈古堡9》的恐怖感會降低一個層次，調整到接近《惡靈古堡2 重製版》的平衡點。恐怖的方式主要會通過演出和事件來控制恐懼。像是突然出現的敵人，能以自動演出的方式處理，避免打斷遊戲流程，或是避免因為太緊張讓導致玩家不敢前進的狀況。所以這次遊戲核心概念在於「恐懼與動作」的對比：玩家將透過葛蕾斯的體驗資源匱乏、極度無助的生存恐懼，隨後再操作里昂進行爽快的動作戰鬥來釋放壓力。

關於劇情的連續性與未來發展，雖然製作人強調《惡靈古堡9》本身將會有一個完整的結局，目前還沒有制定具體的後續計畫，但也語帶保留的提到了系列作的發展模式。就像當初《惡靈古堡7》與《惡靈古堡8》並非一開始就規劃為連續劇情一樣，而是許多玩家都對主角伊森產生了情感，才能自然延續下去。所以《惡靈古堡9》也是一樣，未來也不能完全排除像 7、8 代那樣，成為銜接至下一部作品、甚至延續至 10 代劇情的關鍵篇章，至少目前是沒有確定的。