《惡靈古堡9》確認將有前作角色回歸！但製作人打槍「獨眼龍里昂」傳聞：假的啦
由日本遊戲廠商卡普空開發，經典恐怖生存遊戲《惡靈古堡》系列的最新作《惡靈古堡9：安魂曲》即將於明年 2 月 27 日正式上市，也不斷引起全球系列作粉絲對於故事劇情的期待。而最近製作人熊澤正人就接受外媒訪問聊到《惡靈古堡9：安魂曲》中是否會有經典角色回歸的問題，她就表示雖然自己並不能保證什麼，但的確會有過去一些《惡靈古堡》中出現的角色回歸本次劇情，但他也回應近日流傳的里昂將回歸《惡靈古堡9：安魂曲》的風聲表示，「凡是不是出自 Caocom 的資訊都是不可信的！」
綜合外媒報導，由於《惡靈古堡9：安魂曲》的故事舞台將再度回到浣熊市，因此也引起玩家粉絲們期待是否又能在遊戲中看到里昂、艾達王、艾麗莎等經典角色的回歸，出現在故事劇情之中。而對此製作人熊澤正人在最近接受訪問時就正面回應，的確會有更多來自《惡靈古堡：擴散》的角色回歸到《惡靈古堡9：安魂曲》的故事劇情之中，因此或許那些經典角色都有機會能在遊戲中與玩家們見面。
不過，熊澤正人也回應了最近社群上流傳的「獨眼龍里昂」傳聞表示那些都是假消息，並表示雖然玩家能自由的去臆測，「但凡是不來自於 Capcom 官方的資訊都不可信！」，也因此，或許最後里昂是否回歸，就只能等到《惡靈古堡9：安魂曲》遊戲上市後才能見真章了。《惡靈古堡9：安魂曲》預計將於 2026 年 2 月 27 日正式發售，並且這次為了讓開發團隊全力提升遊戲品質，將不會推出任何官方試玩版。
